В Иркутской области полиция устроила массовые облавы на незаконных мигрантов

В Иркутской области прошли масштабные рейдовые мероприятия по выявлению нелегальных мигрантов. Полицейские провели профилактическую операцию «Общепит», в ходе которой за четыре дня проверили более 200 заведений общественного питания, около 120 объектов торговли, шесть производств пищевой продукции, а также свыше 80 мест, где работают иностранные граждане.По итогам рейдов к административной ответственности привлечено более 150 иностранцев. Нарушителям вменили несоблюдение режима пребывания на территории России, незаконное осуществление трудовой деятельности и предоставление ложных сведений при миграционном учете.Наиболее жесткие меры приняты в отношении 35 человек — в отношении них вынесены постановления об административном выдворении за пределы Российской Федерации. При этом 29 иностранцев будут выдворены принудительно.Массовые проверки мигрантов в Иркутской области проводятся на фоне ужесточения регионального законодательства. С 2026 года в регионе действует запрет на работу иностранцев с патентами в 16 отраслях, включая общественный транспорт, такси, розничную торговлю продуктами питания и сферу общепита. Губернатор Игорь Кобзев подписал соответствующий указ, продлевающий ограничения на текущий год.Фото: «Номер один»