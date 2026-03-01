Общество 01.03.2026 в 14:08

В Иркутской области полиция устроила массовые облавы на незаконных мигрантов

За четыре дня рейдов в заведениях общепита выявили более 150 нарушителей, 35 иностранцев выдворят из страны
A- A+
Текст: Станислав Сергеев
В Иркутской области полиция устроила массовые облавы на незаконных мигрантов
В Иркутской области прошли масштабные рейдовые мероприятия по выявлению нелегальных мигрантов. Полицейские провели профилактическую операцию «Общепит», в ходе которой за четыре дня проверили более 200 заведений общественного питания, около 120 объектов торговли, шесть производств пищевой продукции, а также свыше 80 мест, где работают иностранные граждане.

По итогам рейдов к административной ответственности привлечено более 150 иностранцев. Нарушителям вменили несоблюдение режима пребывания на территории России, незаконное осуществление трудовой деятельности и предоставление ложных сведений при миграционном учете.

Наиболее жесткие меры приняты в отношении 35 человек — в отношении них вынесены постановления об административном выдворении за пределы Российской Федерации. При этом 29 иностранцев будут выдворены принудительно.

Массовые проверки мигрантов в Иркутской области проводятся на фоне ужесточения регионального законодательства. С 2026 года в регионе действует запрет на работу иностранцев с патентами в 16 отраслях, включая общественный транспорт, такси, розничную торговлю продуктами питания и сферу общепита. Губернатор Игорь Кобзев подписал соответствующий указ, продлевающий ограничения на текущий год.

Фото: «Номер один»

Теги
облава полиции

Все новости

В Иркутской области полиция устроила массовые облавы на незаконных мигрантов
01.03.2026 в 14:08
В Улан-Удэ прошел турнир по стрельбе из лука в честь Сагаалгана
01.03.2026 в 14:04
Госавтоинспекция устраивает масштабные рейды на дорогах Улан-Удэ
01.03.2026 в 14:02
В начале следующей недели в Улан-Удэ придет более теплая погода
01.03.2026 в 13:57
Дома с печным отоплением в Братске переведут на газ
01.03.2026 в 13:56
Монголия призывает воздержаться от обострения ситуации на Ближнем Востоке
01.03.2026 в 13:53
Пьяный водитель устроил смертельное ДТП в Заиграевском районе Бурятии
01.03.2026 в 10:06
В Бурятии уничтожают следы «Васи»
01.03.2026 в 08:00
Тайны сагаалгановского камлания
01.03.2026 в 07:00
Зурхай на 1 марта, воскресенье
01.03.2026 в 06:02
ЗУРХАЙ
с 25 февраля по 3 марта

Читайте также
Госавтоинспекция устраивает масштабные рейды на дорогах Улан-Удэ
Полицейские проверяют водителей и напоминают пешеходам о безопасности в связи с потеплением
01.03.2026 в 14:02
В начале следующей недели в Улан-Удэ придет более теплая погода
Весна постепенно вступает в свои права
01.03.2026 в 13:57
Дома с печным отоплением в Братске переведут на газ
В Иркутской области заработал проект «Чистый воздух»
01.03.2026 в 13:56
В Бурятии уничтожают следы «Васи»
Общественник из Иркутска возвращает первозданный вид скалам Бурятии
01.03.2026 в 08:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru