Застройщики оказались без денег

Октябрьский районный суд Иркутска поместил под домашний арест гендиректора компаний «Стройинновации» и «ИЗБК» Максима Еманакова до 2 мая. Его обвиняют в мошенничестве при строительстве частных жилых домов, сообщает «Ирсити.ру» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов общей юрисдикции.

Несколько семей взяли ипотеку на строительство частных домов под Иркутском, но подрядчик фактически не достроил жилье. Люди остались без домов, продолжают платить кредиты и рискуют потерять деньги и участки. Семьи заключали договоры со строительной компанией «Стройинновации». В результате строительство почти не продвинулось: где-то сделали только фундамент, а где-то дом оказался недостроенным или с дефектами. Пострадавших — около 20 человек. Некоторые уже судятся, но даже выигранные суды пока не помогли вернуть деньги.

Максим Еманаков в интервью «ИрСити» отмечал, что сложности со строительством связаны с тем, что сфера частного строительства сейчас испытывает трудности. В пресс-службе судов общей юрисдикции подчеркнули, что по версии следствия, Еманаков умышленно не исполнял условия договоров с заказчиками. В пресс-службе ГУ МВД добавили, что ему уже предъявлено обвинение в мошенничестве, а по делу допрошено более 10 пострадавших. Общий ущерб по делу превышает 40 миллионов рублей. Согласно информации из сервиса «Контур.Фокус», компания «Стройинновации» была зарегистрирована в Иркутске в 2022 году Максимом и Юлией Еманаковыми, а также Максимом Чупровым. Вторые двое уже вышли из состава учредителей. Экономические проблемы о компании возникли ещё в 2024-м году, когда она заработала 29 миллионов рублей, что на 11,5 миллиона меньше, чем в 2023 году, и показала прибыль в 327 тысяч рублей.

Компания «ИЗБК», зарегистрированная в 2020 году и принадлежащая Ирине Нахимовской, также возглавляется Еманаковым. В 2024 году эта компания не заработала ничего, в отличие от 2023 года, когда выручка составила 23,5 миллиона рублей. Чистый убыток «ИЗБК» за прошлый год – 3 миллиона рублей.