Общество 05.03.2026 в 14:51

Застройщики оказались без денег

В Иркутской области продолжается углубление кризиса в строительной сфере
A- A+
Текст: Иван Иванов
Застройщики оказались без денег
Фото: архив «Номер один»

Октябрьский районный суд Иркутска поместил под домашний арест гендиректора компаний «Стройинновации» и «ИЗБК» Максима Еманакова до 2 мая. Его обвиняют в мошенничестве при строительстве частных жилых домов, сообщает «Ирсити.ру» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов общей юрисдикции.

Несколько семей взяли ипотеку на строительство частных домов под Иркутском, но подрядчик фактически не достроил жилье. Люди остались без домов, продолжают платить кредиты и рискуют потерять деньги и участки. Семьи заключали договоры со строительной компанией «Стройинновации». В результате строительство почти не продвинулось: где-то сделали только фундамент, а где-то дом оказался недостроенным или с дефектами. Пострадавших — около 20 человек. Некоторые уже судятся, но даже выигранные суды пока не помогли вернуть деньги.

Максим Еманаков в интервью «ИрСити» отмечал, что сложности со строительством связаны с тем, что сфера частного строительства сейчас испытывает трудности. В пресс-службе судов общей юрисдикции подчеркнули, что по версии следствия, Еманаков умышленно не исполнял условия договоров с заказчиками. В пресс-службе ГУ МВД добавили, что ему уже предъявлено обвинение в мошенничестве, а по делу допрошено более 10 пострадавших. Общий ущерб по делу превышает 40 миллионов рублей. Согласно информации из сервиса «Контур.Фокус», компания «Стройинновации» была зарегистрирована в Иркутске в 2022 году Максимом и Юлией Еманаковыми, а также Максимом Чупровым. Вторые двое уже вышли из состава учредителей. Экономические проблемы о компании возникли ещё в 2024-м году, когда она заработала 29 миллионов рублей, что на 11,5 миллиона меньше, чем в 2023 году, и показала прибыль в 327 тысяч рублей.

Компания «ИЗБК», зарегистрированная в 2020 году и принадлежащая Ирине Нахимовской, также возглавляется Еманаковым. В 2024 году эта компания не заработала ничего, в отличие от 2023 года, когда выручка составила 23,5 миллиона рублей. Чистый убыток «ИЗБК» за прошлый год – 3 миллиона рублей.

Теги
иркутская область

Все новости

В Монголии бизнес модернизирует роддом
05.03.2026 в 17:02
Госслужащих Бурятии обучили работе с нейросетями
05.03.2026 в 16:49
Житель Бурятии отсудил 2 млн за опасное падение с высоты
05.03.2026 в 16:39
В Улан-Удэ фирма известного строителя подвела чиновника под уголовку
05.03.2026 в 16:34
Улан-Удэ примет первый международный Евро-Азиатский форум фтизиатров
05.03.2026 в 16:18
В Улан-Удэ 24-летний кладмен делал тайники в подъездах
05.03.2026 в 15:45
В Бурятии зэков пытались снабдить телефонами, спрятав их в погрузчике
05.03.2026 в 15:14
В Улан-Удэ осудили фермера
05.03.2026 в 15:13
В Улан-Удэ капитально отремонтируют школу №1
05.03.2026 в 14:54
Застройщики оказались без денег
05.03.2026 в 14:51
ЗУРХАЙ
с 4 по 10 марта

Читайте также
В Монголии бизнес модернизирует роддом
Здание было построено еще в 1942 году и не соответствует планам властей по повышению рождаемости
05.03.2026 в 17:02
В Улан-Удэ фирма известного строителя подвела чиновника под уголовку
Из четырех проектов очистных сооружений «Алмаз» не разработал ни одного
05.03.2026 в 16:34
Улан-Удэ примет первый международный Евро-Азиатский форум фтизиатров
Он состоится в Национальной библиотеке Бурятии
05.03.2026 в 16:18
В Улан-Удэ 24-летний кладмен делал тайники в подъездах
В том числе прятал наркотики в электрощитах
05.03.2026 в 15:45
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru