В Улан-Удэ жители «Мегаполиса» жалуются на вновь затопленный подвал

В Улан-Удэ жильцы дома № 1 ЖК «Мегаполис» по улице Максима Концова стали заложникам очередных проблем. В подвале новостройки, которую возводила компания «МосКомСтрой» скандально известного бизнесмена Владимира Хусаева, прорвало трубу – вода уже вышла из подвала. Об этом сообщили в региональном отделении ОНФ.

Как отметили общественники, первые тревожные звоночки от людей поступили в октябре 2025 года. Один из новоселов рассказал, что подъезды отремонтированы некачественно, шахта лифта трещит, счетчики не опломбированы. Вызвал нарекания и бетон, вентилируемые фасады приходят в негодность, температура зимой в квартирах не поднималась выше 9 градусов, стены промерзали.

В целом, как выяснилось, проект здания не подходит под климатические условия. В итоге в квартирах и подъездах холодно, лопаются трубы, постоянно заливает подвал. Однако здание умудрилось получить разрешение на ввод в эксплуатацию.

Напомним, ранее прокуратура Бурятии сообщала, что в отношении застройщика завели уголовное дело из-за заключенных договоров купли-продажи без открытия специальных эскроу-счетов. Общая сумма незаконно привлеченных средств граждан превысила 4,9 млн рублей.