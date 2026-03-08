В Улан-Удэ запустили «автобус-галерею»

К Международному женскому дню запустили необычный праздничный рейс. Сегодня начал курсировать «автобус-галерея» с бортовым номером 427. Внутри пассажиров встречает передвижная выставка детских рисунков под названием «Я и моя мама».

Авторами трогательных работ стали воспитанники детского сада «Капитошка». В МУП «Городские маршруты» пояснили, что это специальный подарок для прекрасных дам к 8 Марта. Улан-удэнцы уже успели оценить необычный сюрприз и благодарят юных художников за праздничное настроение в общественном транспорте.