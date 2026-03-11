Общество 11.03.2026 в 13:22

В Бурятии отправили в колонию водителя мусоровоза, угробившего пожилого пожарного

Водителя пожарной машины насмерть сбили на задымленной трассе
Текст: Карина Перова
В Бурятии отправили в колонию водителя мусоровоза, угробившего пожилого пожарного
Фото: прокуратура Бурятии

В Заиграевском районе Бурятии вынесли приговор водителю мусоровоза, который в мае 2025 года насмерть сбил на трассе 64-летнего водителя пожарной машины. Напомним, авария случилась на 45-м километре автодороги «Улан-Удэ – Заиграево – Кижинга – Хоринск».

Автомобилем «Мазда Титан» управлял житель поселка Онохой. Суд установил, что он двигался, нарушая правила дорожного движения. В тот момент огнеборцы тушили сухую траву, поэтому участок трассы был задымлен. Несмотря на плохую видимость, мусоровоз ехал со скоростью не менее 50 км/ч, не останавливаясь.

В результате мужчина сбил работника пожарной части, стоявшего возле специализированной машины с включенными проблесковыми маячками. Пожилой пожарный скончался на месте.

Водителя мусоровоза признали виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 2 года в колонии-поселении. Кроме того, его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года, отметили в прокуратуре республики.


Теги
смертельное ДТП прокуратура суд приговор

ЗУРХАЙ
с 11 по 17 марта

