В Бурятии за незаконную добычу золота осудили иностранца
Муйский районный суд вынес приговор иностранному гражданину, которого за нелегальный оборот драгоценных металлов задержали сотрудники УФСБ.
«Фигурант из корыстных побуждений решил незаконно добыть природное золото, после чего перевезти и сбыть его», - рассказали нашему изданию в пресс-службе.
Сотрудники УФСБ в ходе оперативно-розыскного мероприятия обнаружили и изъяли у злоумышленника песок, содержащий драгоценные металлы: 1189 граммов золота и 164 грамма серебра. В рублевом эквиваленте стоимость изъятого составила практически десять млн рублей.
Суд приговорил иностранца к году лишения свободы, правда, условно, с испытательным сроком 6 месяцев. Кроме того, любителю легкой наживы придется раскошелиться на штраф в 180 тысяч рублей.