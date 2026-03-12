В Улан-Удэ по малому бизнесу прошлись трактором

В Улан-Удэ продолжается конфликт между городскими чиновниками и предпринимателем, торгующим булочками и бутербродами вблизи ТЦ «Европа». Этот конфликт приобрел характер беспрецедентных по своему накалу действий со стороны муниципальных служб, которые, кажется, используют против предпринимателя методы из «лихих» 90-х.История начинается с февраля 2026 года, когда перед павильоном Street Food возле ТЦ «Европа» поставили трактор, который заблокировал вход с целью препятствия торговле. Спустя три дня, благодаря вмешательству «Номер один», технику убрали. Однако на прошлой неделе он снова появился там. Вызванным сотрудникам ГИБДД, коммунальщики объяснили это якобы «поломкой». Но, по словам предпринимателя Ирины Приеменко, это лишь прикрытие для фактического давления - ее пытаются выжить из центра города.Предприниматель обратилась за помощью к главе республики Алексею Цыденову, прокурору Советского района Улан-Удэ Андрею Багаеву, бизнес-омбудсмену Чингису Матхееву и в правоохранительные органы с просьбой остановить действия, напоминающие рейдерский захват, и восстановить законность по включению павильона в схему размещения нестационарных торговых объектов (НТО). Она подчеркнула, что подобные действия, связанные с требованием снести павильон и освободить место, происходят уже не первый раз и нарушают ее права.Напомним, что павильон функционирует на этом участке с 1 ноября 2019 года и был размещен с соблюдением всех установленных норм и правил. Изначально объект включили в схему НТО. Несмотря на то, что павильон работал на законных основаниях более пяти лет, в 2025 году чиновники потребовали от предпринимателя демонтировать и убрать павильон.Они сослались на то, что в 2022 году, когда была утверждена новая схема размещения НТО на территории Улан-Удэ, ее павильона там… не оказалось.Хотя, по логике вещей, объект, уже функционирующий на законных основаниях, должен был быть учтен в новой схеме в первоочередном порядке. Таким образом, мэрия Улан-Удэ отказалась включать павильон Street Food в обновленную схему.- Объяснения представителей мэрии о планируемом демонтаже в качестве причины исключения павильона из новой схемы выглядят как предлог для создания дополнительных проблем, и это лишь способ затянуть разрешительную процедуру и отказать мне, как предпринимателю, в праве продолжать свою деятельность, - заявила Ирина Приеменко.Как рассказал адвокат предпринимателя, создается впечатление, что чиновники намеренно препятствуют развитию законного бизнеса, превращая стандартные административные процедуры в непреодолимые барьеры. Женщина подала в Арбитражный суд Бурятии иск о признании действий администрации города незаконными. И суд встал на сторону предпринимателя, отметив в своем решении что ее право было нарушено.- Суд установил, что по закону и согласно муниципальному Порядку разработки схем объекты, начатые до утверждения новой схемы, должны оставаться в ней. Таким образом, отказ включить уже размещенный павильон в схему размещения является неправомерным, - отметил адвокат.После того как решение суда было вынесено, начался вообще правовой произвол в виде перегородившего вход в павильон и якобы «сломавшегося» трактора. Валом пошли проверки, штрафы, обещания выдавить предпринимателя. Для чего? Чтобы освободить это место для другого бизнесмена?Не секрет, что в условиях экономического кризиса предприниматели и так находятся в сложном положении, сталкиваясь с повышением налогов и отсутствием поддержки со стороны городских властей. Ориентированных, по всей видимости, на интересы определенных коммерческих групп.Вместо того, чтобы мешать тракторами работе малого бизнеса, лучше бы использовали их для уборки дорог и территорий города. В этом контексте важно напомнить, что городская земля это не карман для чиновника, и подобные вещи обязательно получат не только административную, но и уголовную оценку.«Номер один» будет следить за развитием ситуации.