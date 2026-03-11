Жительница Бурятии оставила племянника-сироту без выплат и пенсии

Жительница Улан-Удэ оставила без денег своего племянника, являющегося сиротой. Женщина предстала перед судом за кражу средств в крупном размере с банковского счета.

Горожанка получила доступ к банковскому приложению родственника и увела у него социальные выплаты и пенсии по инвалидности – всего 448 тыс. рублей. Деньги она потратила на собственные нужды.

«В ходе следствия ущерб возмещен в полном объеме. Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, назначил наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года», - рассказали в прокуратуре Бурятии.