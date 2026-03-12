Общество 12.03.2026 в 16:30
В Бурятии сервис заказа такси начал переходить на наличные
В мобильном приложении у пользователей появилась специальная кнопка
Текст: Иван Иванов
Крупнейший агрегатор такси в России начал предлагать возможность оплаты наличными заказы по телефону в Улан-Удэ из-за масштабных отключений интернета. В условиях, когда связь и интернет-сервисы испытывают серьезные сбои, водителям и пассажирам предоставляется альтернативный способ оформления и оплаты поездки.
Так у агрегатора Яндекс-Такси у пользователей в мобильном приложении появился специальный функционал — в приложении появилась кнопка для заказа такси за наличные. Кроме того, сервис стал принимать заказы по телефону, предоставляя российским пассажирам, в том числе и в Улан-Удэ, возможность связаться с оператором и оформить поездку без использования интернета. Важно отметить, что пока в России не блокируют телефонные номера, эти службы продолжают функционировать и позволяют надеяться на стабильную работу в условиях отключений интернета.
Постепенно возвращаемся в девяностые годы с их кнопочными телефонами.
Фото: loon.site
