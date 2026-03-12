Жителям Бурятии повезло с такси

Когда речь заходит о такси, пассажиры обращают внимание не только на скорость, но и на комфорт с ценой поездки. В этом вопросе жители Бурятии оказались в выигрышном положении - новые законы и перенос сроков локализации автопарка дают местным перевозчикам возможность эксплуатировать японские автомобили вплоть до 2030 года. А значит, стоимость такси в регионе способна удерживаться на более низком уровне, чем у соседей, например, в Иркутске.Минпромторг опубликовал перечень моделей, разрешенных для работы в такси с 1 марта 2026. В него вошли автомобили Lada, «Москвич», Sollers, Evolute, Voyah и UMO. Среди представленных марок: у Lada - Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend и Niva Travel; у Sollers - SP7 и SF1; у Evolute - I JOY, I SKY, I SPACE; у Voyah - Free, Dream и Passion; у «Москвича» - шесть моделей (3, 3e, 6, 8, M70 и M90), а также UMO 5. Из реестра исключили автомобили УАЗ (ранее входившие в список) и модель Evolute I PRO. Пока же уазики, «таблетки» и «Жигули» на дорогах Бурятии практически не встретишь по понятным причинам. Ведь не каждый пассажир сядет в такую машину, да и самим водителям комфортнее работать в теплых и просторных японских авто.Новый закон 2026 года, призванный поддержать «Жигули» и китайские бренды, фактически оставляет за бортом таксомоторной отрасли большинство популярных иномарок - например, Hyundai Solaris, Kia Rio или Toyota Camry, если те не соответствуют требованиям локализации. Речь идет об использовании российских компонентов или выполнении технологических операций на территории страны. Согласно новым правилам, с 1 марта 2026 года в России работать в такси смогут только машины с высокой долей отечественных комплектующих либо выпущенные по специальным инвестконтрактам, заключенным в установленные сроки.Чтобы продолжать работать в такси, автомобиль должен соответствовать одному из двух требований: либо набрать необходимое количество баллов локализации (как при госзакупках), либо попадать под специальный инвестиционный контракт, заключенный в период с 1 марта 2022 по 1 марта 2025. Баллы производители получают за выполнение в России технологических операций - например, за сварку и покраску кузова, а также за использование отечественных компонентов и деталей. Впрочем, правила предусматривают исключения: транспорт, внесенный в региональные реестры до 1 марта 2026, а также машины, зарегистрированные до 2028 - 2030 гг. в Калининградской области, Сибири и на Дальнем Востоке, освобождаются от требований локализации. Это позволит владельцам эксплуатировать иностранные авто вплоть до указанных дат.Для Бурятии и ряда других субъектов ДФО предусмотрели исключения - регионы получили особый статус, поэтому местные автолюбители смогут и дальше пользоваться привычными японскими машинами: Toyota, Honda, Kia и другими.- Это значительно снижает издержки для нас, таксистов, ведь бэушные японские машины стоят в два раза дешевле новых российских и китайских аналогов и отличаются высокой надежностью и долговечностью, - рассказывает Алдар, независимый таксист из Улан-Удэ.Сложившаяся на Дальнем Востоке ситуация создает для местных жителей явное преимущество в использовании иностранных автомобилей. Согласно анализу сервиса Drivee, в Якутии 99,7% пассажирских перевозок выполняется на японских праворульных машинах - такой показатель подтверждает устойчивую приверженность региона надежным и экономически выгодным импортным маркам. Похожая картина сохраняется и в Бурятии: здесь иномарки также доминируют, а импортозамещение пока не вышло на должный уровень, что остается серьезной проблемой для развития отечественного и китайского автопрома.Тому же уазику трудно тягаться с высокими стандартами японской школы автопрома. По сути, УАЗ или «Жигули» настолько отстали от Toyota по комфорту и надежности комплектующих, что вряд ли догонят ее по качеству и функциональности.Для жителей и водителей Бурятии присутствие республики в составе ДФО снова обернулось очевидным плюсом - возможностью пользоваться проверенными, комфортными автомобилями, которые сохранят свою актуальность и ценность как минимум до 2030 года. Это еще позволит удержать цены на поездки на более доступном уровне и сохранить привычный уровень комфорта и безопасности.При этом водители оптимистично полагают, что в Бурятии разрешат ездить на японских машинах и после 2030 года.- Обычно срок износа такси при полной загрузке составляет в среднем три года, поэтому через 3 - 3,5 года, до наступления марта 2030 года, нашим таксистам необходимо будет обновить автомобили, заказав их в Японии или Корее, чтобы ездить и после этого срока, - продолжает Алдар. Но при этом он отметил, что загадывать так далеко тоже не совсем разумно, «поскольку ситуация с законами может поменяться в любой момент».Пока в большинстве российских регионов вводят жесткие ограничения на использование иностранных авто, Бурятия и другие субъекты ДФО сохраняют гибкость и стабильность на рынке такси.