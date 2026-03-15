Заповедник в Бурятии рассказал, где встретить бельков

Где и когда на Байкале можно встретить бельков, рассказали в «Заповедном Подлеморье». Бельками на Байкале называют новорожденных детёнышей нерпы. Они появляются на свет в густом белом мехе защитного (маскировочного) окраса, который позволяет им оставаться незаметными на снегу. Через 1,5-2 недели жизни у нерпенка начинается линька, после которой шубка станет серебристо-серого оттенка.Детёныши байкальской нерпы рождаются в период с конца февраля до середины апреля. Первое время они живут в специальных снежных укрытиях, называемых логовищами, которые мама-нерпа устраивает в торосистых участках льда. Там есть входы-продухи к воде и надёжная «крыша» из снега, защищающая малыша от ветра и хищников.Такие домики устроены настолько хорошо, что человек может проехать по льду совсем рядом и даже не заметить, что под снегом живёт маленький нерпёнок. А если белька всё-таки видно на поверхности – это тревожный сигнал. Чаще всего он означает то, что логовище разрушилось: например, из-за ветра, оттепели или давления льда. В этот момент малыш становится уязвимым. Ему могут угрожать лисицы, волки, собаки и хищные птицы. Но опасность могут представлять и люди! Поэтому важно помнить: белька нельзя трогать. Даже из любопытства и «из добрых побуждений». Чужой запах может отпугнуть его маму!Поэтому тем, кто мечтает увидеть белька на Байкале, хочется сказать простую вещь: зимой здесь есть огромное количество чудес, которые можно наблюдать без вреда для дикой природы. Приезжайте посмотреть на чистый лёд, ледяные гроты, термальные источники, птиц и завораживающие пейзажи! А бельки пусть остаются там, где им безопаснее всего – в своих снежных домиках.Фото: "Номер один"