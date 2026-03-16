В Якутии задержана банда разбойников, напавшая на иркутских дальнобойщиков

В ночь на 13 марта в отделение МВД России по Нижнеколымскому району Якутии поступило сообщение о разбойном нападении на трех водителей грузовиков, следовавших из Иркутска в поселок Билибино Чукотского автономного округа. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Якутия. Инцидент произошел на автотрассе.

Неизвестные, под предлогом разрешения конкурентных споров, напали на водителей большегрузов марок Volvo, МАЗ и "Американец". В результате нападения дальнобойщики получили телесные повреждения. Похищено около 300 тысяч рублей, три пластиковые емкости, электрогенератор, автомобильные цепи и смартфон.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции Нижнеколымского и Среднеколымского районов установили и задержали пятерых подозреваемых. Все они оказались местными жителями, работающими водителями у предпринимателей. Среди задержанных 39-летний житель села Аргахтах, 28-летний уроженец Момского района, 27-летний уроженец Верхневилюйского района, 28-летний уроженец Амгинского района и ранее судимый 31-летний уроженец Мегино-Кангаласского района.

По предварительной информации, четверо подозреваемых распивали спиртные напитки в доме одного из них. Увидев большегрузы, проезжавшие мимо местного магазина, и, будучи недовольными их конкуренцией, они решили разобраться с водителями. С помощью сообщника, который подвез их на автомобиле марки УАЗ "Буханка", злоумышленники догнали колонну грузовиков, перекрыли дорогу и, угрожая огнестрельным оружием, избили дальнобойщиков. Один из нападавших произвел выстрел из незарегистрированного карабина СКС рядом с головой одного из пострадавших, а затем выстрелил в воздух. Повреждены радиопередатчики в грузовиках.

После нападения злоумышленники скрылись с похищенным. Пострадавшие водители сообщили о произошедшем в полицию и обратились за медицинской помощью.

Следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации "Разбой". Часть похищенного имущества и оружие изъяты. Проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ближайшее время будет избрана мера пресечения для фигурантов дела.