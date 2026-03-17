Общество 17.03.2026 в 13:38

В Бурятии создали программу, позволяющую проектировать роботов за 10 минут

Разработку придумали во ВСГУТУ
Текст: Карина Перова
Фото: ВСГУТУ

В вузе Бурятии, во ВСГУТУ, разработали научно-экспериментальную программу «Мехатронный анализатор v7.5.8», позволяющую исследовать и проектировать роботов- манипуляторов за 10 минут.

Как отметил руководитель проекта, доцент кафедры «Технология машиностроения и основы конструирования» Виктор Коновалов, с помощью этой разработки можно выполнять кинематические и динамические расчёты, а также создавать новые мехатронные системы на основе уже существующих моделей. Разработчики заявили: возможности программы сопоставимы с зарубежными аналогами, такими как RoboDK, а в отдельных задачах даже превосходят их.

«Мы можем использовать готовые CAD-модели зарубежных роботов, анализировать их и на их основе создавать собственные решения. При этом на проектирование одного робота может уходить всего около 10 минут», – отметил Виктор Коновалов.

Сейчас программа проходит апробацию и ее уже применяют студенты направления «Мехатроника и робототехника» при выполнении курсовых и дипломных работ. К примеру, второкурсники проводят расчёты на основе 3D-моделей ведущих производителей промышленных роботов, включая KUKA и AUBO, а студенты старших курсов разрабатывают проекты для оценки эффективности внедрения роботизированных решений на производстве.

