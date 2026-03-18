Общество 18.03.2026 в 14:08

Армейскую высокоточную стрельбу официально признали видом спорта в России

Это одно из направлений подготовки курсантов Центра «ВОИН»
Текст: Служба информации «Номер один»
Фото: правительство Бурятии

Снайперское искусство – одно из направлений подготовки курсантов Центра «ВОИН», которое реализуется совместно со специалистами Федерации боевого снайпинга России.

Согласно приказу Министерства спорта Российской Федерации № 120 от 24 февраля 2026 года, дисциплина «Армейская высокоточная стрельба» теперь официально включена во Всероссийский реестр видов спорта и спортивных дисциплин.

Напомним, в мае 2025 года Центр «ВОИН» и Федерация боевого снайпинга России заключили соглашение о сотрудничестве на полях фестиваля «Россия — Моя история. ПОБЕДА» на ВДНХ. Среди целей подписания соглашения – совместное развитие снайперского искусства, стрельбы на дальние дистанции, а также гражданского и военно-патриотического воспитания, военно-спортивной подготовки детей и молодежи.

Центр «ВОИН» в Бурятии ввел в образовательные программы снайпинг, как новое направление, летом прошлого года. Подростки осваивают курс, не только в рамках перечня в перечень образовательных программ центра, но и на летних профильных сменах «Время юных героев».

Обучают ребят опытные инструкторы, многие из которых участвовали в специальной военной операции. В июле прошлого года они завершили программу подготовки на базе тюменского филиала. По всей стране с курсантами работают наставники по снайпингу из ДНР, ЛНР, Бурятии, Татарстана, Якутии, Чувашии, Чечни, Хабаровского и Камчатского краев, Белгородской, Волгоградской, Кемеровской, Псковской, Свердловской, Тюменской областей и ЯНАО. Они освоили особенности преподавания снайпинга под руководством лучших специалистов страны.   Также, по словам заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, инструкторов центра «Воин» обучают бойцы бригады тяжелых снайперов 155 морской пехоты Тихоокеанского флота обучают, передают соответствующий опыт и знания.

