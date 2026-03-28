28.03.2026 в 13:33

В Улан-Удэ утвердили план работ на 2026 год по ликвидации фенольного отстойника

Сам проект получил положительное заключение государственной экологической экспертизы
Текст: Карина Перова
Фото: минприроды Бурятии

На заседании рабочей группы под председательством министра природных ресурсов и экологии Республики Бурятия Натальи Тумуреевой утвердили план работы на 2026 год по проекту ликвидации фенольного отстойника в Улан-Удэ.

В обсуждении принял участие генеральный директор ФГУП «ФЭО» Максим Погодин. Он отметил, что на сегодняшний день все ранее запланированные с 2023 по 2025 годы мероприятия дорожной карты выполнены в установленные сроки – достигнуты контрольные точки, а проектная документация согласована с надзорными органами.

«Ключевой задачей 2026 года является получение независимого подтверждения государственной экспертизы достоверности сметной стоимости реализации проекта и подготовка комплекта рабочей документации», - сказал Максим Погодин.

Основные этапы практической реализации проекта запланированы на 2027–2029 годы. Так, предусмотрено строительство противофильтрационной завесы, выемка и утилизация каменноугольной смолы, а также создание рекультивационного гидроизоляционного экрана.

Подводя итоги заседания, Наталья Тумуреева подчеркнула, что проект получил положительное заключение государственной экологической экспертизы, соответствует всем требованиям законодательства и позволит ликвидировать фенольный отстойник, обеспечив надежную изоляцию территории для исключения рисков для здоровья населения.

