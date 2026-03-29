Общество 29.03.2026 в 15:36

Через Забайкальск в Бурятию хлынет поток подержанных автомобилей

В апреле будет ликвидирован рынок поставки машин через Казахстан

A- A+
Текст: Иван Иванов
С 1 апреля через Забайкалье в Бурятию ожидается существенное увеличение потока автомобилей из Китая и Японии. Это связано с введением новых правил расчета утильсбора для автомобилей из стран ЕАЭС — Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии. Об этом сообщает портал «Чита.ру». Нововведения направлены на исключение серых схем ввоза автомобилей через третьи страны и помогут более прозрачному и легальному оформлению авто.

Для рынка подержанных машин это означает удорожание «казахстанских» автомобилей, повышение конкуренции и увеличение числа импортируемых транспортных средств. В условиях необходимости соответствовать новым нормативам, у владельцев и импортёров появится необходимость учитывать дополнительные расходы при ввозе автомобилей.

Руководитель Забайкальской автомобильной лаборатории Алексей Салихов отмечает, что ситуация зависит от решений властей и может существенно повлиять на работу отрасли. В частности, ожидается вступление в силу нового ГОСТ для лабораторий, а также обязательное оснащение всех ввозимых автомобилей кнопками экстренного реагирования системы ГЛОНАСС. В настоящее время для физических лиц действует мораторий на установку таких систем, но, по предварительным данным, с 1 апреля этот режим может быть отменен, что повысит стоимость оформления машин — дополнительные расходы могут составить от 30 до 40 тысяч рублей.

Также стоит учитывать, что услуга по оформлению документации на автомобили, ввозимые из Японии, Китая и других стран, сейчас стоит около 45 тысяч рублей и может увеличиться из-за необходимости установки системы ГЛОНАСС. В целом, ожидается, что новые меры стимулируют развитие автомобильных рынков, в том числе в Маньчжурии, где уже планируют строительство новых автомобильных рынков, и усилят позиции Забайкалья на рынке импортных авто.

Фото: архив "Номер один"
Теги
Казахстан подержанные автомобили ГЛОНАСС утильсбор

Читайте также
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru