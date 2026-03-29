Через Забайкальск в Бурятию хлынет поток подержанных автомобилей

С 1 апреля через Забайкалье в Бурятию ожидается существенное увеличение потока автомобилей из Китая и Японии. Это связано с введением новых правил расчета утильсбора для автомобилей из стран ЕАЭС — Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии. Об этом сообщает портал «Чита.ру». Нововведения направлены на исключение серых схем ввоза автомобилей через третьи страны и помогут более прозрачному и легальному оформлению авто.Для рынка подержанных машин это означает удорожание «казахстанских» автомобилей, повышение конкуренции и увеличение числа импортируемых транспортных средств. В условиях необходимости соответствовать новым нормативам, у владельцев и импортёров появится необходимость учитывать дополнительные расходы при ввозе автомобилей.Руководитель Забайкальской автомобильной лаборатории Алексей Салихов отмечает, что ситуация зависит от решений властей и может существенно повлиять на работу отрасли. В частности, ожидается вступление в силу нового ГОСТ для лабораторий, а также обязательное оснащение всех ввозимых автомобилей кнопками экстренного реагирования системы ГЛОНАСС. В настоящее время для физических лиц действует мораторий на установку таких систем, но, по предварительным данным, с 1 апреля этот режим может быть отменен, что повысит стоимость оформления машин — дополнительные расходы могут составить от 30 до 40 тысяч рублей.Также стоит учитывать, что услуга по оформлению документации на автомобили, ввозимые из Японии, Китая и других стран, сейчас стоит около 45 тысяч рублей и может увеличиться из-за необходимости установки системы ГЛОНАСС. В целом, ожидается, что новые меры стимулируют развитие автомобильных рынков, в том числе в Маньчжурии, где уже планируют строительство новых автомобильных рынков, и усилят позиции Забайкалья на рынке импортных авто.Фото: архив "Номер один"