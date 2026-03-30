В Улан-Удэ ожидают очередной рост ландшафтных пожаров

На фоне введения всероссийского запрета профотжига сухой растительности в населенных пунктах, количество «травяных» пожаров может вырасти. Таким прогнозом поделился сегодня с «Номер один» председатель комитета по ГО, ЧС и общественной безопасности мэрии Улан-Удэ Валерий Вильдавский.Данный запрет был введен осенью прошлого года. В марте в городе уже отмечено два пожара. Первый был 17 марта. Огонь распространился на 8 гектаров, было три очага возгорания. Подозревается поджог. Второй произошел 29 марта.Тенденция последних лет говорит о динамичном росте числа ландшафтных пожаров в Улан-Удэ. В 2023 году их было 112, в 2024-м - 150, а в 2025-м зарегистрировали уже 211 "травяных" пожаров.«В прошлом году площадь ландшафтных пожаров составила 161,6 гектара, что на 98,6 процента выше, чем в предшествующем году. Это очень большая площадь. В основном, пожары происходят по вине человека», - говорит Валерий Вильдавский.К сожалению, большинство виновников остаются не выявленными.В минувшем году отмечалось много возгораний на островах Богородском и Спасском. Там рыбаки разводят костры и оставляют их без присмотра, особенно весной. Но надо иметь в виду, что если виновника установят, то с него взыщут затраты на тушение возгорания.Валерий Вильдавский подчеркивает, что особенно опасен ландшафтный пожар в ветреную погоду. Ветер перебрасывает горящую траву и ветки на новые территории, создавая опасность перехода огня на жилые дома, хозяйственные постройки, годами нажитое имущество.В этом году не исключено, что особый противопожарный режим в городе введут пораньше. Однако, «тропы здоровья» обещают сохранить доступными.Родителей призывают поговорить с детьми о недопустимости поджогов травы. В минувшем году в одном СНТ Улан-Удэ школьник решил посмотреть, как горит трава, и поджег ее. Огонь перебросился на дома.Отметим, что 25 апреля в Улан-Удэ завершается весенний Месячник чистоты. Правообладателей земельных участков в черте города призывают навести на них порядок.