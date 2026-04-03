Заместитель мэра Тулуна тратила премии подчинённых на хознужды

Тулунский городской суд Иркутской области вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего вице-мэра города Елены Абрамовой. Об этом сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Иркутской области.

Она обвинялась в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). Как установил суд, в период с 2019 по 2023 годы Абрамова организовывала начисление своим подчиненным завышенных премий за выполнение особо важных и сложных задач, часть которых затем возвращалась ей и тратилась на нужды администрации. Общая сумма причиненного ущерба превысила 1,2 миллиона рублей.

Подсудимая полностью признала свою вину в ходе судебного заседания. По итогам рассмотрения дела, суд квалифицировал действия Абрамовой по ч. 1 ст. 285 УК РФ. При назначении наказания суд принял во внимание характер и степень общественной опасности преступлений, личность виновной, а также смягчающие обстоятельства, при полном отсутствии отягчающих. В результате, бывшему вице-мэру назначено наказание в виде штрафа.

Приговор суда еще не вступил в законную силу.