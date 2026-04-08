Камеры в Улан-Удэ стали фиксировать выезд на встречку

Водителей Бурятии предупредили, что на пяти камерах в Иволгинском, Тарбагатайском, Мухоршибирском районах и в Улан-Удэ теперь работает функция фиксации выезда на встречную полосу.

Камеры установлены по следующим адресам:

- 461 км + 720 м трассы Р-258 «Иркутск — Улан-Удэ — Чита»;

- 477 км + 800 м той же дороги;

- 529 км + 450 м;

- 556 км + 300 м;

- 602 км + 200 м;

- Улан-Удэ, ул. Ботаническая, 35д (у ТЦ «Крокус»).

В полиции напомнили, что за выезд на встречную полосу грозит штраф 7500 рублей.

