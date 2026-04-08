Общество 08.04.2026 в 14:58
Камеры в Улан-Удэ стали фиксировать выезд на встречку
О новых функциях пяти камер сообщили в Госавтоинспекции
Текст: Елена Кокорина
Водителей Бурятии предупредили, что на пяти камерах в Иволгинском, Тарбагатайском, Мухоршибирском районах и в Улан-Удэ теперь работает функция фиксации выезда на встречную полосу.
Камеры установлены по следующим адресам:
- 461 км + 720 м трассы Р-258 «Иркутск — Улан-Удэ — Чита»;
- 477 км + 800 м той же дороги;
- 529 км + 450 м;
- 556 км + 300 м;
- 602 км + 200 м;
- Улан-Удэ, ул. Ботаническая, 35д (у ТЦ «Крокус»).
В полиции напомнили, что за выезд на встречную полосу грозит штраф 7500 рублей.
