Росатом поможет жителям Улан-Удэ

Федеральный экологический оператор представил проект по ликвидации фенольного отстойника в Улан-Удэ. Разработанная документация, одобренная Научным советом Российской академии наук по глобальным экологическим проблемам, получила положительные заключения госэкспертиз. Проект рассчитан на 36 месяцев и включает три ключевых этапа, реализация которых позволит навсегда устранить одну из самых острых экологических угроз в столице Бурятии.Сегодняшняя попытка ликвидации озера, кажется, может стать удачной. Это будет сродни экологическому чуду, которое необходимо столице Бурятии.Отстойник появился из-за того, что с 1987 по 2005 год в одном месте сливались отходы от работы газогенераторной станции ЛВРЗ. В течение почти двух десятилетий — до 2005 года — сюда сливались продукты неполного сгорания угля, включая каменноугольную смолу, шлак и фенолсодержащие жидкости.Главная опасность объекта заключалась в отсутствии какой-либо гидроизоляции и инженерной защиты: опасные отходы размещались непосредственно на грунте. За десятилетия отходы отстоялись, пережив многократное замораживание и размораживание, жару, много дождей, снегов, ветров, один дерзкий эксперимент, и стали ядреной отравой. В итоге, по имеющимся оценкам, сегодня отстойник содержит около 24 тыс. кубометров каменноугольной смолы. Отходы содержат фенолы, аммоний, нефтепродукты и другие токсичные вещества.Одна из самых известных идей борьбы с отстойником - пресловутый эксперимент по засыпке. Это случилось в середине нулевых годов. Тяжелый гравий стал оседать вниз, вытесняя смолу к поверхности. Метод признали неудачным. Потом чью-то голову озарила более мощная идея о сжигании содержимого озера прямо на месте. Озарение, к счастью, удалось погасить...Упомянутый ФГУП входит в структуру Росатома и известен в российской отрасли по ликвидации объектов накопленного экологического вреда. Он предложил отдолбить всю субстанцию и вывезти ее. Эта мысль всем очень понравилась. Да и у ФГУП нормальная репутация.Федеральный экологический оператор работает в том числе невдалеке от Бурятии, привлекался к ликвидации последствий работы БЦБК на юге соседней Иркутской области. При производстве целлюлозы на комбинате оставалось очень много отходов шлам-лигнина. Их кубатура превышала объем выпускаемой продукции. На ТЭЦ предприятия также скопилось много золы, которую складировали. Как отмечали во ФГУП, проведенные изыскания показали, что отходы, накопленные на площадке БЦБК, нетипичны для целлюлозно-бумажных предприятий. Также в иркутском послужном списке ФГУП можно назвать ликвидацию ущерба, накопившегося в городе Усолье-Сибирском. Там хотят устранить угрозы от бывшей промплощадки «Усольехимпрома»: демонтировать цеха, загрязненные ртутью, провести работы с почвой и т. д.Так что фенольное озеро в Улан-Удэ это не первый вызов, с которым сталкивается ФГУП.Конкретный контракт на непосредственное выполнение ликвидационных работ с ФГУП пока не подписан. Соответственно, никаких обязательств он по этому вопросу не имеет.- Вместе с тем в текущем году в рамках исполнения действующего контракта планируется проведение проверки достоверности определения сметной стоимости в органах региональной государственной экспертизы Республики Бурятия, - рассказал «Номер один» генеральный директор ФГУП Максим Погодин.Ранее предполагалось, что отходы будут извлекаться и вывозиться в Новокузнецк. Сегодня Максим Погодин подтвердил, что проектные решения по-прежнему предусматривают выемку и вывоз каменноугольной смолы в зимний период.- Такой подход определен проектной документацией с учетом физических свойств отходов и технологии их безопасного извлечения, - отметил руководитель ФГУП.Проектные решения получили положительное заключение Научного совета по глобальным экологическим проблемам РАН и Государственной экологической экспертизы Росприроднадзора. Проект предусматривает, что продолжительность работ по ликвидации составит три года. Первым этапом предусмотрено строительство по периметру фенольного озера противофильтрационной завесы.Но, как подчеркнул генеральный директор, дата начала ликвидационных работ будет определена после того, как с ФГУП заключат договор о выполнении работ на объекте.- Окончательная сумма средств, необходимых для ликвидации объекта, будет определена по итогам проверки достоверности сметной стоимости органами госэкспертизы. Источник финансирования работ, а также объем средств, подлежащих направлению на отдельные этапы работ, определяется заказчиком, и ФГУП не располагает информацией по данному вопросу, - сообщил Максим Погодин.Кто будет платить за ликвидацию - важный момент. Помнится, суд даже выносил решение обязать «Желдорреммаш» и «РЖД» ликвидировать отстойник. Возможно, эти компании вместе выступят в роли заказчика и будут подписывать контракт с ФГУП. Вскоре этот момент прояснится.На презентации, где организация рассказывала, как уничтожит фенольное озеро, предполагалось, что в 2026 году построят противофильтрационные сооружения вокруг земельного участка. В 2027 году намечалось провести выемку и вывоз каменноугольной смолы. В 2028 году на месте озера планировали обустроить рекультивационный гидроизоляционный экран.Выемка отравы, напомним, будет идти так. В зиму промерзает примерно 50-сантиметровый слой отходов. Его будут убирать и увозить. Дождавшись промерзания очередных 50 сантиметров, уберут и их. Площадь фенольного отстойника составляет сейчас 3,16 гектара, раньше была больше.От фенольного озера до Байкала - менее 100 км. До местных жителей от него рукой подать, образно говоря. Сам же ФГУП - федеральная структура, и его головной офис находится, как легко догадаться, в Москве.В свете этого факта логичным выглядит следующее пояснение Максима Погодина нашему изданию: при выполнении работ ФГУП «Федеральный экологический оператор», как правило, применяет практику привлечения местных субподрядных организаций в регионе расположения объекта накопленного вреда. Поэтому в случае заключения упомянутого контракта во ФГУП также будут рассматривать возможность привлечения местных организаций и предприятий.- Это касается в том числе возможной степени участия ЛВРЗ, ОАО «РЖД» и иных организаций, которые могут быть привлечены в зависимости от распределения объема работ и принятых заказчиком организационных решений, - пояснили во ФГУП.При этом будет учитываться наличие необходимой ресурсной, технической и кадровой обеспеченности. Ведь если контракт подпишут, то Федеральный экологический оператор будет настроен не только на своевременное, но и на качественное выполнение работ.Если вернуться к работе ФГУП в Иркутской области (на территории бывшего БЦБК), то в конце марта текущего года там побывала делегация из членов Экологического совета Иркутской области при Комиссии по экологии и устойчивому развитию Общественной палаты Российской Федерации, а также депутаты Думы Байкальского городского поселения. Им рассказали о положении дел.- На сегодняшний день заканчивается этап индивидуальных испытаний технологического оборудования. В ближайшее время запланировано подключение и настройка автоматической системы управления технологическим процессом станций очистки, запуск поэтапного тестирования всей системы. Этот высокотехнологический процесс требует ответственного профессионального подхода для реализации поставленной задачи. Начало первого этапа откачки и очистки запланировано на третий квартал этого года, - рассказал ФГУП об этом визите на своем официальном сайте.Ключевым элементом проекта на экс-БЦБК является многоступенчатая технология очистки загрязненных сточных вод из 12 этапов. От механической фильтрации и физико-химической обработки до обратноосмотической доочистки и ультрафиолетового обеззараживания. Это позволяет достигать высоких показателей качества очищенной воды, обеспечивая соответствие как общероссийским нормативам, так и экологическим требованиям Байкальской природной территории.На таком фоне проект по ликвидации фенольного озера в Улан-Удэ смотрится и более простым, и не таким дорогостоящим. Но будем надеяться, что в случае старта реальных работ на отстойнике городские экологи и депутаты тоже будут приезжать на объект – поинтересоваться, все ли идет по графику, и вдохнуть напоследок фенольной отравы (это, думаем, окажется, к сожалению, неизбежным при нахождении возле скопления вредных химических соединений).Поскольку вывозить каменноугольную смолу будут по железной дороге, в составе подготовительных работ проект предусматривает восстановление железнодорожных путей у озера.Ликвидация фенольного озера имеет огромное значение не только для Улан-Удэ, но и для всего Байкальского региона. Успешная ликвидация объекта станет наглядной демонстрацией того, как современные подходы и технологии могут эффективно применяться для реабилитации загрязненных территорий и обеспечения экологической безопасности.После завершения всех работ на месте бывшего отстойника будет восстановлена безопасная территория, что позволит окончательно устранить многолетнюю угрозу для окружающей среды и здоровья жителей Улан-Удэ.