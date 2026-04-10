В Улан-Удэ перенастроили дорожные камеры

Госавтоинспекция сообщила, что в городе появились новые и обновлённые камеры фото- и видеофиксации, которые теперь следят за соблюдением ПДД на самых опасных участках дорог.

Камеры работают на улице Бабушкина напротив дома №34 и на улице Гагарина напротив дома №43 (остановка «Сельскохозяйственная академия»). Они фиксируют такие нарушения, как проезд на красный свет, выезд за стоп-линию и непредоставление преимущества пешеходам на переходе.

Также камеры установлены на улице Керамическая напротив дома №1а и на улице Иволгинская напротив дома №13. Они следят за превышением скорости и непристёгнутым ремнём безопасности.

Фиксируют непристегнутый ремень и две камеры на мостах через реку Уда – на улице Бабушкина и проспекте Автомобилистов. Помимо этого, они контролируют превышение скорости.



Ранее «Номер один» сообщал о пяти камерах в Иволгинском, Тарбагатайском, Мухоршибирском районах и в Улан-Удэ, на которых теперь работает функция фиксации выезда на встречную полосу.

