В Таиланде сократят безвизовый режим для россиян

В Таиланде готовится масштабная реформа туристической политики, которая напрямую коснется россиян, привыкших к длительному отдыху в королевстве. В парламенте страны обсуждают сокращение срока безвизового пребывания с 60 до 30 дней, введение обязательного страхования и дополнительного въездного сбора. Как сообщает информационный портал Turprom.ru, власти стремятся переориентировать отрасль на более состоятельных путешественников, отсекая тех, кто задерживается в стране надолго.

Чиновники объясняют такие меры борьбой с иностранцами, которые под видом туристов фактически живут в стране, занимают рабочие места и ведут бизнес без соответствующих разрешений. По логике министерства туризма, сокращение безвиза не ударит по большинству отдыхающих, так как 89% гостей проводят в Таиланде не более трех недель. Тем, кто планирует остаться дольше, предложат оформлять долгосрочные визы, что позволит государству лучше контролировать миграционные потоки.

«Цель — разорвать связь между туризмом и проживанием иностранцев в королевстве на льготных условиях. Мы хотим привлечь гостей, готовых оставлять на отдыхе больше денег», — подчеркивают в министерстве туризма Таиланда.

Особое внимание власти уделили медицине. Из-за того, что иностранные туристы регулярно попадают в ДТП на байках и оставляют после себя миллионные долги в местных клиниках, покупку страховки планируют сделать принудительной. Ориентировочная стоимость полиса на две недели составит около 1,1 тыс. батов (примерно 2,6 тыс. руб.), при этом сумма покрытия может достигать 9 млн батов.

В правительстве также вернулись к идее взимания с туристов въездного сбора в размере 300 батов. Ориентировочно эти средства планируют тратить на развитие инфраструктуры и повышение безопасности. Точные сроки введения сбора и его окончательная ставка пока обсуждаются, однако очевидно, что бюджет поездки для россиян вырастет.

Все эти нововведения происходят на фоне заметного охлаждения туристического рынка. Туристическое управление Таиланда уже пересмотрело свои прогнозы на 2026 год, ожидая падение турпотока на 18% по сравнению с прошлыми ожиданиями. Подобные инициативы могут еще сильнее снизить привлекательность направления. Как говорится, выстрел себе в ногу.