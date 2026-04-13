Общество 13.04.2026 в 12:18

В Таиланде сократят безвизовый режим для россиян

Власти страны намерены сократить срок пребывания без визы с 60 дней до 30 дней
Текст: Иван Иванов
В Таиланде готовится масштабная реформа туристической политики, которая напрямую коснется россиян, привыкших к длительному отдыху в королевстве. В парламенте страны обсуждают сокращение срока безвизового пребывания с 60 до 30 дней, введение обязательного страхования и дополнительного въездного сбора. Как сообщает информационный портал Turprom.ru, власти стремятся переориентировать отрасль на более состоятельных путешественников, отсекая тех, кто задерживается в стране надолго.

Чиновники объясняют такие меры борьбой с иностранцами, которые под видом туристов фактически живут в стране, занимают рабочие места и ведут бизнес без соответствующих разрешений. По логике министерства туризма, сокращение безвиза не ударит по большинству отдыхающих, так как 89% гостей проводят в Таиланде не более трех недель. Тем, кто планирует остаться дольше, предложат оформлять долгосрочные визы, что позволит государству лучше контролировать миграционные потоки.

«Цель — разорвать связь между туризмом и проживанием иностранцев в королевстве на льготных условиях. Мы хотим привлечь гостей, готовых оставлять на отдыхе больше денег», — подчеркивают в министерстве туризма Таиланда.

Особое внимание власти уделили медицине. Из-за того, что иностранные туристы регулярно попадают в ДТП на байках и оставляют после себя миллионные долги в местных клиниках, покупку страховки планируют сделать принудительной. Ориентировочная стоимость полиса на две недели составит около 1,1 тыс. батов (примерно 2,6 тыс. руб.), при этом сумма покрытия может достигать 9 млн батов.

В правительстве также вернулись к идее взимания с туристов въездного сбора в размере 300 батов. Ориентировочно эти средства планируют тратить на развитие инфраструктуры и повышение безопасности. Точные сроки введения сбора и его окончательная ставка пока обсуждаются, однако очевидно, что бюджет поездки для россиян вырастет.

Все эти нововведения происходят на фоне заметного охлаждения туристического рынка. Туристическое управление Таиланда уже пересмотрело свои прогнозы на 2026 год, ожидая падение турпотока на 18% по сравнению с прошлыми ожиданиями. Подобные инициативы могут еще сильнее снизить привлекательность направления. Как говорится, выстрел себе в ногу.   

Все новости

Улан-удэнец попался на краже забытой меховой шапки
14.04.2026 в 13:20
Имущество экс-спикера парламента Иркутской области перешло к «Роснефти»
14.04.2026 в 13:01
Недобросовестный таксист оставил жительницу Бурятии без авто
14.04.2026 в 13:00
Житель Улан-Удэ построил бизнес на продаже несуществующего авто
14.04.2026 в 12:35
В селе Кика в Бурятии закрыли мост
14.04.2026 в 12:19
Арбат в Улан-Удэ обновят, но сохранят его душу
14.04.2026 в 12:11
Молодую закладчицу из Бурятии «посадили» на 8 лет
14.04.2026 в 12:08
В Иркутске объемы нераспроданного жилья достигли колоссальных размеров
14.04.2026 в 11:52
Пострадавшие на производстве жители Бурятии получили 8 машин
14.04.2026 в 11:08
В центре Улан-Удэ на Арбате появится «зелёная река»
14.04.2026 в 11:07
Читайте также
Улан-удэнец попался на краже забытой меховой шапки
Бесхозная вещь ему приглянулась в магазине автозапчастей
14.04.2026 в 13:20
Недобросовестный таксист оставил жительницу Бурятии без авто
Сельчанка обратилась в полицию
14.04.2026 в 13:00
Житель Улан-Удэ построил бизнес на продаже несуществующего авто
На его уловки попались жители столицы и районов республики
14.04.2026 в 12:35
В селе Кика в Бурятии закрыли мост
Сооружение находится в аварийном состоянии
14.04.2026 в 12:19
