Управляшки в Улан-Удэ берут под контроль

Горожане добились перерасчета платы за техническое обслуживание жилья, которую необоснованно завысила управляющая компания. На прошлой неделе стало известно, что ЖЭУ-16 уведомило о проведении перерасчета для дома по улице Шумяцкого, 7, за 2025 - 2026 гг. В феврале текущего года наше издание уже сообщало об этой проблеме, и в той публикации рассказывалось о завышенных почти в два раза тарифах на техническое обслуживание жилья, что привело к вмешательству прокуратуры и муниципальной жилищной инспекции. Об итогах разбирательства - в материале «Номер один».Как сообщили в комитете муниципального контроля Улан-Удэ, после того как в июле 2025 года было предъявлено предписание в адрес ЖЭУ-16, «в апреле 2026 года собственникам помещений в доме № 7 по ул. Шумяцкого г. Улан-Удэ произведен перерасчет (возврат) платы за содержание жилья и текущий ремонт общего имущества за период с 01.05.2025 по 31.03.2026, исходя из размера 14,20 рубля / кв. м», - говорится в письме жильцам и. о. председателя комитета А. С. Азаревич.Всего перерасчет сделан собственникам 180 квартир.- Перерасчет по нашей трехкомнатной квартире сделан на сумму в 7 000 рублей, сумма не слишком большая, но приятно, что мы, собственники, смогли добиться возвращения излишне уплаченных сумм, - рассказала жительница дома на Шумяцкого, 7, Елена Дархаева.Другие жильцы дома перерасчета не получили, но были рады не меньше.- Впервые обратила внимание, что управляющая компания нам повысила стоимость летом прошлого года, и я заявила им, что платить по новым тарифам не буду. Мне насчитали 1 602 рубля, а я оплачивала по старому тарифу - 984 рубля. Поэтому мне перерасчета, естественно, не будет, но я сэкономила эти деньги, поскольку изначально решила, что переплачивать им не буду, и платила только по факту. Соответственно, в ЕИРЦ мне сказали, что я единственная, кто из дома продолжал оплачивать по старым тарифам, - говорит Вера Нагаева, собственник дома.- Это очень приятно, что мы одержали победу, говорит она, и я очень рада, что муниципальная жилищная инспекция, и наши жильцы - все вместе мы одержали эту победу.Ранее «Номер один» сообщал, что жители дома № 7 по улице Шумяцкого в Улан-Удэ столкнулись с резким ростом тарифов на содержание жилья и ремонт общего имущества, обслуживаемого ООО «Управляющая компания «Жилищно-эксплуатационный участок-16» (ЖЭУ-16). Жильцы написали заявления в прокуратуру и МВД, мэрия Улан-Удэ также поддержала жильцов.Выяснилось, что проблема коснулась и соседних многоквартирных домов под управлением этой же компании. Они также написали жалобы в администрацию города. В прошлом году жильцы дома № 7 обнаружили резкое увеличение сумм в квитанциях, что вызвало обоснованные вопросы, поскольку основанием для пересчета стала «индексация тарифов» за десять лет. Люди задались вопросом: есть ли основания для такого скачка?- Ключевая проблема, на которую жалуются жильцы, заключается в отсутствии юридически значимых договорных отношений с ЖЭУ-16, оформленных соответствующим образом, - говорит представитель инициативной группы жильцов Елена Дерюгина.Повышение тарифов произошло без общих собраний собственников.- Однако диалога с представителями управляющей компании у нас нет, они на наши просьбы отчитаться и предоставить данные направляют нас в систему ГИС ЖКХ, но там нет подробной информации о деятельности компании по управлению нашим домом, - говорят жители.По итогам муниципальной проверки ЖЭУ-16 получило предписание об устранении выявленных нарушений, которое включало требование провести полный перерасчет платы по лицевым счетам собственников дома № 7 по улице Шумяцкого. Однако управляющая компания проигнорировала предписание.Жители пожаловались еще раз, и городской комитет по муниципальному контролю летом прошлого года повторно предписал ЖЭУ привести все в соответствие.Не добившись результата административным путем, жильцы обратились в прокуратуру и полицию. Эту позицию граждан поддержала и мэрия города, направив собственные обращения в правоохранительные органы.В итоге совместными усилиями все же удалось добиться от управляющей компании перерасчета и возврата излишне уплаченных средств.Добавим, что благодаря деятельности инициативной группы дома по улице Шумяцкого, 7, воспользовавшись их советами и методиками, сегодня практически добились перерасчета и жильцы соседнего дома - по улице Краснофлотской, 14.- Когда жильцы перестают придерживаться позиции «моя хата с краю, ничего не знаю» и больше не закрывают глаза даже на очевидные попытки манипуляций с тарифами, у них появляется шанс действительно изменить ситуацию, - убеждена Елена Дерюгина. - Благодаря общим усилиям и настойчивости они могут добиться справедливости и достичь общих целей. В итоге пословица «Терпение и труд все перетрут» находит подтверждение в их жизни и приносит реальные результаты.Однако подобная борьба за свои права требует значительных усилий и времени, и не все жильцы готовы тратить его, чтобы доказывать свою правоту. В этой связи государство приняло ряд законодательных поправок, упрощающих взаимодействие собственников с управляющими компаниями.Напомним, что с 1 сентября 2026 года вступают в силу поправки в Жилищный кодекс РФ, которые существенно изменят правила работы для управляющих компаний и дадут больше прав собственникам жилья. Государственная Дума окончательно утвердила закон, который с 1 сентября 2026 года полностью ликвидирует муниципальный жилищный контроль. Теперь за домами будет следить региональная Госжилинспекция, что устранит путаницу и дублирование функций. Это означает, управляющие компании будут иметь дело с одним проверяющим органом, что упростит процесс и сделает контроль более эффективным.Более того, Госжилинспекция получит право проверять, как заполняется ГИС ЖКХ не только управляющими компаниями, но и региональными операторами, застройщиками и подрядчиками.Сами поправки, вступающие в силу 1 сентября, затрагивают три ключевых изменения: порядок использования общего имущества, правила проведения собраний собственников и возможность смены управляющей компании. Согласно поправкам, вопросы, связанные с владением и использованием общего имущества, будут решаться большинством голосов собственников, если законом не предусмотрен особый порядок. Установка кондиционеров, антенн или другого оборудования на фасаде сможет утверждаться через общее собрание простым большинством. Если же речь идет о передаче общего имущества третьим лицам, не являющимся собственниками, потребуется квалифицированное большинство - не менее двух третей голосов. Отдельно закрепляется ответственность собственника, по вине которого возникли дополнительные расходы на содержание общего имущества. В таких случаях с него могут взыскать перерасход, включая суммы сверхнормативного потребления коммунальных ресурсов.Эти изменения направлены на то, чтобы устранить дублирование функций и обеспечить единый контроль за порядком с реальными полномочиями и правом применять санкции к нарушителям.Эксперт в области теплоэнергетики Мария Елизова считает, что новые требования к управляющим компаниям повысят качество обслуживания многоквартирных домов. По ее словам, сегодня среди руководителей управляющих компаний «нередко встречаются люди, не обладающие достаточной профессиональной подготовкой для работы в такой сложной сфере, как управление жилым фондом». Это приводит к формальному подходу к обязанностям и неэффективному управлению многоквартирной собственностью.Как отмечает Елизова, ей неоднократно приходилось сталкиваться со случаями, когда представители управляющих компаний не могли грамотно обслуживать инженерные системы домов и оперативно реагировать на поломки оборудования.- Некоторые из них фактически ограничивались сбором денежных средств с жильцов, не обеспечивая полноценное управление домами и надлежащее техническое обслуживание, - говорит она.Эксперт подчеркивает, что современные новостройки в Улан-Удэ оснащаются все более сложным и высокотехнологичным оборудованием. Речь идет о системах отопления, энергосбережения, подачи воды, вентиляции и автоматического регулирования инженерных коммуникаций. Для обслуживания таких объектов необходимы квалифицированные специалисты с профильным образованием и практическим опытом. Однако многие управляющие компании, по словам Елизовой, не обладают необходимыми кадрами и техническими возможностями для качественной работы с подобными системами.Она считает, что ужесточение требований к управляющим компаниям через новое законодательство «является необходимой мерой, которая позволит повысить уровень профессионализма в отрасли, улучшить качество обслуживания жилых домов и обеспечить более ответственное отношение к эксплуатации сложного инженерного оборудования».