Якутии спишут долги на 37 миллиардов рублей

Правительство продолжает работу по облегчению долговой нагрузки регионов. Свыше 37,5 млрд рублей будет списано в качестве двух третей задолженности по бюджетным кредитам ещё шести субъектам. Об этом сообщает портал "SakhaDay.ru". Задолженность образовалась после того, как экономика республики попала в тяжелую финансовую ситуацию из-за наложенных западных санкций в отношении главного экспортного продукта республики - алмазов.

Согласно распоряжению, которое подписал глава правительства Михаил Мишустин, задолженность будет списана Якутии, Татарстана, Хабаровского края, Владимирской, Курганской и Омской областей. Это позволит высвободить значительные ресурсы в региональных бюджетах, поддержать дальнейшее совершенствование экономики и качества жизни граждан, уточнил Михаил Мишустин на заседании правительства РФ 3 июня.

Объём списания соответствует размеру вложений этих субъектов в проекты модернизации жилищно-коммунального хозяйства (включая замену лифтового оборудования в многоквартирных домах), переселение граждан из аварийного жилья, обновление общественного транспорта, докапитализацию фондов развития промышленности, а также в реализацию национальных проектов, новых инвестиционных и инфраструктурных проектов по развитию опорных населённых пунктов, мероприятий долгосрочных планов социально-экономического развития городов и муниципальных образований регионов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны России.

В 2025 году возможностью списания задолженности по бюджетным кредитам смогли воспользоваться 58 регионов, чья нагрузка сократилась примерно на 230 млрд рублей. В 2026 году уже 54 регионам была списана задолженность на общую сумму 175 млрд рублей.

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