Общество 09.06.2026 в 09:33

Житель потерял миллион пытаясь купить автомобиль из-за рубежа

Рекламу компании по автоперевозкам он увидел в интернете
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Текст: Елена Кокорина
Житель потерял миллион пытаясь купить автомобиль из-за рубежа

Житель Кяхты остался без миллиона рублей при попытке купить машину из-за границы. Накануне он обратился в полицию и рассказал, что рекламу компании, предлагающей услуги по перегону автомобилей из-за границы, увидел в интернете.

- В ходе телефонных переговоров с представителям фирмы с ним заключили агентский договор на поставку транспортного средства. Мужчину убедили, что автомобиль уже в пути, и для его получения необходимо оплатить логистику, таможенные платежи, перевозку на пароме и сопутствующие услуги. Доверившись злоумышленникам, он перевел 1 098 200 рублей, - рассказали в полиции республики.

Для убедительности мошенники направляли ему фотографии автомобиля на пароме, информировали о его передвижениях, создавая полную иллюзию реальной сделки.

Однако когда мошенники попытались выудить из него еще 570 тысяч, предоставив счет для оплаты, мужчина обратился за консультацией в отделение банка. Изучив его, там пояснили, что он является поддельным, и посоветовали сообщить о случившемся в полицию.

Фото: нейросеть

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