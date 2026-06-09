Житель потерял миллион пытаясь купить автомобиль из-за рубежа

Житель Кяхты остался без миллиона рублей при попытке купить машину из-за границы. Накануне он обратился в полицию и рассказал, что рекламу компании, предлагающей услуги по перегону автомобилей из-за границы, увидел в интернете.

- В ходе телефонных переговоров с представителям фирмы с ним заключили агентский договор на поставку транспортного средства. Мужчину убедили, что автомобиль уже в пути, и для его получения необходимо оплатить логистику, таможенные платежи, перевозку на пароме и сопутствующие услуги. Доверившись злоумышленникам, он перевел 1 098 200 рублей, - рассказали в полиции республики.

Для убедительности мошенники направляли ему фотографии автомобиля на пароме, информировали о его передвижениях, создавая полную иллюзию реальной сделки.

Однако когда мошенники попытались выудить из него еще 570 тысяч, предоставив счет для оплаты, мужчина обратился за консультацией в отделение банка. Изучив его, там пояснили, что он является поддельным, и посоветовали сообщить о случившемся в полицию.

Фото: нейросеть