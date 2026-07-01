Общество 01.07.2026 в 09:42

Бурятию заполоняет опасный борщевик

Сок растения под действием солнца вызывает сильные ожоги
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Текст: Карина Перова
Бурятию заполоняет опасный борщевик
Фото: Республиканский кожно-венерологический диспансер

На территории Бурятии зафиксирован рост популяции борщевика Сосновского. Это высокое растение с белыми цветами и толстым стеблем. Его сок содержит фуранокумарины – вещества, которые под действием ультрафиолета вызывают тяжелые ожоги вплоть до III степени.

По данным специалистов Республиканского кожно-венерологического диспансера, заросли борщевика зафиксированы в Джидинском, Прибайкальском и Кабанском районах Бурятии. Также растение активно распространяется в Закаменском, Окинском, Бичурском, Тункинском и многих других районах.

Его часто можно увидеть вдоль дорог. Существуют безвредные и опасные виды борщевика, которые визуально практически неотличимы. Поэтому лучше вообще не прикасаться к этим растениям.

Главная опасность заключается в том, что прикосновение к борщевику первое время не вызывает никаких неприятных ощущений, ожог появляется через несколько часов или даже дней.

«Борщевик наиболее опасен и токсичен для детей, людей с чувствительной кожей, пожилых людей, людей с ослабленным иммунитетом и для домашних животных (собак и кошек)», - подчеркнули в Республиканском кожно-венерологическом диспансере.

Симптомы и стадии ожога:

· покраснение, зуд, отек: проявляются через 1–2 часа. Это ожог I степени;

· пузыри (волдыри) с жидкостью: развиваются через несколько часов. Это ожог II степени, который заживает до 2 недель и часто оставляет пигментные пятна;

· тяжелые язвы и некроз: возникают при глубоких поражениях, заживают очень долго и требуют стационарного лечения.

При попадании сока на кожу:

1. Необходимо немедленно укрыть место контакта от солнца любой тканью;

2. Тщательно промыть кожу большим количеством прохладной воды с мылом, чтобы смыть остатки сока;

3. Защищать от солнца: исключить попадание УФ-лучей на пораженный участок минимум на 48 часов, а лучше на 2 недели. Носить закрытую одежду;

4. Приложить холодный компресс для уменьшения боли и отека;

5. Никогда не вскрывать волдыри, это может привести к инфицированию.

Для получения специализированной помощи и консультации по лечению последствий контакта с борщевиком можно обратиться в Республиканский кожно-венерологический диспансер по адресу: Улан-Удэ, ул. Смолина, 69. Телефон для справок: 51-50-87.

Дети могут получить медицинскую помощь в Приемно-диагностическом отделении Детской республиканской клинической больницы по адресу: Улан-Удэ, пр. Строителей, 2а. Отделение работает круглосуточно.

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