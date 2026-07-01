Общество 01.07.2026 в 10:30

Клещи присосались к 3132 жителям Бурятии

53% случаев происходит на отдыхе
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Текст: Карина Перова
Клещи присосались к 3132 жителям Бурятии
Фото: Роспотребнадзор по Бурятии (архив)

По данным Роспотребнадзора по Бурятии, в республике с начала эпидсезона за медицинской помощью по поводу присасывания клещей обратилось 3132 человека. Так, 53% укусов происходит на отдыхе, а 40% – в населенных пунктах, в том числе на приусадебных участках.   

Жителей призывают при выходе на природу не забывать о мерах профилактики: носить одежду, затрудняющую доступ «кровососов» к телу, использовать репелленты, проводить само- и взаимоосмотры.

«На дачных участках лучше всего провести акарицидную обработку. Используемые препараты эффективны в отношении клещей и безопасны при их грамотном применении. Для того, чтобы противоклещевая обработка была проведена качественно, следует обращаться в те организации, которые имеют лицензию на оказание соответствующих услуг», - прокомментировал главный государственный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев.

В текущем году против клещевого вирусного энцефалита привито более 78 тысяч человек, в том числе более 42 тысяч детей.

В случае присасывания клеща необходимо обратиться в ближайшую медицинскую организацию:

в районах – в ФАП, пункт скорой медицинской помощи, поликлинику ЦРБ;

в Улан-Удэ – в приемное отделение Республиканской клинической инфекционной больницы (ул. Пирогова, 9а).

Ранее «Номер один» сообщал, что от укуса энцефалитных клещей пострадали дети из других регионов. Так, 10-летнего мальчика из Уссурийска клещ подстерег во время рыбалки на Байкале. Еще одного ребенка укусили в селе Гусиха Баргузинского района.

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