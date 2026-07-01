Общество 01.07.2026 в 10:30

В Забайкалье инвалидов СВО начали пропускать за бензином без очереди

Для этого необходимы удостоверение и соответствующий знак на автомобиле
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Текст: Иван Иванов
В Забайкалье инвалидов СВО начали пропускать за бензином без очереди
Фото: архив «Номер один»
В Забайкалье после начала топливного кризиса региональные власти решили обеспечить инвалидов и ветеранов внеочередным отпуском бензина. Как сообщает портал ZAB.RU, теперь на АЗС «Роснефти» им гарантируют приоритетное обслуживание.

Право на заправку без очереди получили люди с первой и второй группами инвалидности, родители детей‑инвалидов, а также инвалиды войны. Помимо знака на машине и удостоверения, для оформления льготы потребуются полис ОСАГО и документ о праве собственности на транспорт. Статус можно подтвердить и через портал «Госуслуги». Для инвалидов войны дополнительно нужно предъявить удостоверение ветерана боевых действий.

После проверки документов на АЗС прозвучит объявление по громкой связи: назовут госномер автомобиля, сообщат о наличии приоритета и пригласят к обслуживанию вне очереди. В «Роснефти» заверили, что механизм уже отработан и действует в штатном режиме.
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