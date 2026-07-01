Общество 01.07.2026 в 15:29

На Байкале число туристов сократилось на 20%

Экономические сложности затормозили путешественников
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Текст: Иван Иванов
На Байкале число туристов сократилось на 20%
Фото: архив «Номер один»
Спрос на летний отдых на Байкале в 2026 году заметно снизился. По данным участников туристического рынка, количество желающих посетить озеро сократилось примерно на 20% по сравнению с прошлым годом, сообщает Irk.ru

Одной из главных причин стало подорожание путешествий. Стоимость авиабилетов из Москвы и Санкт-Петербурга выросла примерно на 20%, что существенно увеличило общие расходы на поездку. Для многих туристов отдых на Байкале перестал быть доступным вариантом, поэтому они выбирают более бюджетные направления. Увеличились цены и на туристические услуги в регионе. Дороже стали проживание, питание, экскурсии, трансфер, водные прогулки и аренда автомобилей. Наиболее заметный рост стоимости размещения зафиксирован в Листвянке и на острове Ольхон, где цены выросли на 15–30% по сравнению с прошлым сезоном.

Дополнительным фактором стала неблагоприятная погода. Весной и в начале лета в Иркутской области наблюдались прохладная погода, продолжительные осадки, сильный ветер и перепады температур. Из-за этого часть туристов отказалась от поездок или перенесла отдых на более поздний срок. По информации представителей туристической отрасли, снижение спроса стало заметно уже в начале мая. По их оценкам, летний сезон 2026 года вряд ли превысит показатели прошлого года, когда Байкал посетили около 880 тысяч туристов.
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