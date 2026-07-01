Общество 01.07.2026 в 15:29
На Байкале число туристов сократилось на 20%
Экономические сложности затормозили путешественников
Текст: Иван Иванов
Спрос на летний отдых на Байкале в 2026 году заметно снизился. По данным участников туристического рынка, количество желающих посетить озеро сократилось примерно на 20% по сравнению с прошлым годом, сообщает Irk.ru.
Одной из главных причин стало подорожание путешествий. Стоимость авиабилетов из Москвы и Санкт-Петербурга выросла примерно на 20%, что существенно увеличило общие расходы на поездку. Для многих туристов отдых на Байкале перестал быть доступным вариантом, поэтому они выбирают более бюджетные направления. Увеличились цены и на туристические услуги в регионе. Дороже стали проживание, питание, экскурсии, трансфер, водные прогулки и аренда автомобилей. Наиболее заметный рост стоимости размещения зафиксирован в Листвянке и на острове Ольхон, где цены выросли на 15–30% по сравнению с прошлым сезоном.
Дополнительным фактором стала неблагоприятная погода. Весной и в начале лета в Иркутской области наблюдались прохладная погода, продолжительные осадки, сильный ветер и перепады температур. Из-за этого часть туристов отказалась от поездок или перенесла отдых на более поздний срок. По информации представителей туристической отрасли, снижение спроса стало заметно уже в начале мая. По их оценкам, летний сезон 2026 года вряд ли превысит показатели прошлого года, когда Байкал посетили около 880 тысяч туристов.
Одной из главных причин стало подорожание путешествий. Стоимость авиабилетов из Москвы и Санкт-Петербурга выросла примерно на 20%, что существенно увеличило общие расходы на поездку. Для многих туристов отдых на Байкале перестал быть доступным вариантом, поэтому они выбирают более бюджетные направления. Увеличились цены и на туристические услуги в регионе. Дороже стали проживание, питание, экскурсии, трансфер, водные прогулки и аренда автомобилей. Наиболее заметный рост стоимости размещения зафиксирован в Листвянке и на острове Ольхон, где цены выросли на 15–30% по сравнению с прошлым сезоном.
Дополнительным фактором стала неблагоприятная погода. Весной и в начале лета в Иркутской области наблюдались прохладная погода, продолжительные осадки, сильный ветер и перепады температур. Из-за этого часть туристов отказалась от поездок или перенесла отдых на более поздний срок. По информации представителей туристической отрасли, снижение спроса стало заметно уже в начале мая. По их оценкам, летний сезон 2026 года вряд ли превысит показатели прошлого года, когда Байкал посетили около 880 тысяч туристов.
Тегииркутская область