В Улан-Удэ кафе закрыли за грязный холодильник

Советский райсуд Улан-Удэ рассмотрел административное дело в отношении владельца кафе «China». Бизнесмена привлекли к ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических требований при оказании услуг общественного питания.«Установлено, что в кафе нарушались требования СанПиН в части хранения продуктов, сырых полуфабрикатов, готовых блюд и использованной столовой посуды. Допускалось хранение продуктов в одном грязном холодильнике и многие другие нарушения», - рассказали в пресс-службе суда.Поскольку выявленные нарушения представляли собой реальную угрозу здоровью людей и могли привести к массовому отравлению, суд приостановил работу заведения.