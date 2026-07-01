Общество 01.07.2026 в 16:02
В Улан-Удэ кафе закрыли за грязный холодильник
Антисанитария в заведении могла привести к массовому отравлению
Текст: Андрей Константинов
Советский райсуд Улан-Удэ рассмотрел административное дело в отношении владельца кафе «China». Бизнесмена привлекли к ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических требований при оказании услуг общественного питания.
«Установлено, что в кафе нарушались требования СанПиН в части хранения продуктов, сырых полуфабрикатов, готовых блюд и использованной столовой посуды. Допускалось хранение продуктов в одном грязном холодильнике и многие другие нарушения», - рассказали в пресс-службе суда.
Поскольку выявленные нарушения представляли собой реальную угрозу здоровью людей и могли привести к массовому отравлению, суд приостановил работу заведения.
«Установлено, что в кафе нарушались требования СанПиН в части хранения продуктов, сырых полуфабрикатов, готовых блюд и использованной столовой посуды. Допускалось хранение продуктов в одном грязном холодильнике и многие другие нарушения», - рассказали в пресс-службе суда.
Поскольку выявленные нарушения представляли собой реальную угрозу здоровью людей и могли привести к массовому отравлению, суд приостановил работу заведения.