Шаман, обман и судейская мантия

Почему Бурятия приобретает репутацию центра мракобесия





Еще Остап Бендер, не гнушавшийся временами подрабатывать «жрецом – любимцем Рабиндраната Тагора», замечал, что он не хирург, а невропатолог и психиатр. «Я изучаю души своих пациентов. И мне почему-то всегда попадаются очень глупые души», - говаривал великий комбинатор, замечая, что на «жреца больше всего ловятся такие передовые люди, как заведующие железнодорожными клубами». Впрочем, он подчеркивал, что этой забавой он пользуется редко: «Работа легкая, но противная».

С тех пор число глупых душ не убавилось. Соответственно, не стало меньше и «любимцев Рабиндраната Тагора». При этом они уже не странствуют, как Остап, по дорогам страны, а чаще ведут оседлый образ жизни.Вот и в Улан-Удэ жители элитной новостройки в центре города крайне возмущены – ежедневно дом наводняют посторонние. Грязь, толпа в подъезде – стали обычным делом для жилого дома элитарного класса, где покупаются не только квадратные метры, но и спокойствие. А все дело в том, что в одной из квартир здесь принимает «шаман», да не простой, а отец судьи Октябрьского райсуда Леонида Геннадьевича Шопконкова. Под таким покровительством О.Бендер бы свернул горы. Хотя «горы» двигаются и без него."Номер один" решил проверить, действительно ли в простой квартире отец судьи занимается врачеванием, и насколько это законно.«Здравствуйте, можно услышать Геннадия Леонтьевича?» - начинаю разговор по телефону с известным «шаманом». – Мне сказали вы шаман, и можете помочь. Как к вам записаться на прием?» Мужчина на том конце провода приглашает встретиться «хоть сейчас» в квартире в самом центре города.Свою проблему объясняю красочно, в деталях. Дескать, с некоторых пор в душе моей поселилось какое-то тягостное чувство, а в жизни наступила черная полоса. Ко всему прочему, и дача сгорела, и у сына появились проблемы в школе. Что со мной?«Шаман» посмотрел-посмотрел, и заверил, что порчи на мне нет, просто «душа моя не может найти свое нормальное состояние в теле» почитай уж лет 20. После чего почтенный оракул пояснил, что с детства я множество раз допускал в свою душу страхи и испуги, что в конечном итоге подкосило меня. Ведун смотрит мою ауру, и констатирует:- Если смотреть на вас сверху вниз или снизу вверх, вы находитесь в слабом биополе, обесточены, опустошены, ослаблены. Никакого проклятия или сглаза я не увидел. Просто, как врачи говорят, у вас очень слабая иммунная система.Далее последовал полу психологический, полу эзотерический спич о том, что с такой низкой частотой вибраций и «энергией ниже плинтуса» об успехе в делах и речи не может идти. К тому же, как оказалось, я живу в плену своих мыслей, а когда в голове «не меньше двух торнадо», то, конечно, ничего не получается. Нужно «нормализовать сон, питание, успокоиться», молиться и не забывать, что нужно жить здесь и сейчас, а прошлое оставлять на кладбище.Короче говоря, «эта музыка будет вечной, если я заменю батарейки». А об укреплении иммунной системы и так весь день вещают телевизионные врачи на всех каналах. Типичные советы для человека с проблемами.- Я зарегистрирован в Москве, в Российской академии народной медицины, являюсь народным целителем, - вдруг заключает провидец. И продолжает – «я принимаю в Москве, Московской области, на Дальнем Востоке, работаю с профессорами, академиками, чиновниками, фсбшниками, героями, депутатами…».Вот это поворот! Заплатив тысячу рублей, напоследок я услышал, что во второй половине 2020 года дела у меня пойдут куда лучше. Что ж, ободряющий прогноз. На восхищенный вопрос, неужели мужчина на самом деле состоит в Академии народных целителей российского масштаба, «шаман» смущенно улыбнулся, однако назвать, где именно он зарегистрирован, лекарь не захотел.- Чем же вы лечите? Травками? – спросил я. И услышал горделивый ответ – «Нет, биополем».Выйдя на улицу после эзотерического сеанса, я подсчитал - принимая хотя бы двух-трех человека в день, оккультист вполне может жить безбедно. А если клиент будет знать о регалиях шамана-мага-целителя, то цена за прием у него может вырасти в разы.Возникает вопрос – кто кому здесь помогает в жизни? Папа-шаман предрек сыну судейскую карьеру или сын-судья помогает папе искать клиентов для очень немудреных сеансов поисков биополя? Вполне возможно, что от сына по знакомству на квартиру к оракулу приходят лечиться довольно «жирные» клиенты: профессоры, академики, чиновники, фсбшники, судьи, депутаты. Да и ладно бы, пусть приходят, интересно другое – кто же Геннадий Леонтьевич на самом деле – шаман, народный целитель или обыкновенный шарлатан, знающий основы психологии и эзотерики?Для начала мы решили выяснить, на законных ли основаниях принимает страждущих Геннадий Шопконков и принадлежит ли он к числу шаманов. С этой целью мы обратились в местную религиозную организацию шаманов «Тэнгэри», где имени этого оккультиста никто никогда не слышал. Хорошо, но, может, тогда он честно зарабатывает свой хлеб как частник, вне организации? Однако, оказалось, что как индивидуальный предприниматель он не зарегистрирован. Соответственно, и не платит налоги.- Есть законная система, поставленная государством, которую мы обязаны выполнять. Если ты шаман, пожалуйста, зарегистрируйся в Министерстве юстиции РБ. Мы должны соблюдать правовую основу в своей деятельности, - заявил Баир Цырендоржиев, председатель правления «Тэнгэри».Кстати, принимать на дому верховный шаман не рекомендует. Для этого есть шаманский центр, специальные обрядовые дома, где принимают прихожан по их личным вопросам.- Все обрядовые действа происходят именно тут. По домам никто не ходит. У нас проходят еженедельные, ежемесячные обряды, которые идут во славу людей, - заключил Баир Цырендоржиев.Простому обывателю очень трудно различить, кто шаман, а кто лишь им притворяется. Поэтому совет - прежде, чем обратиться к шаману, узнайте, у кого он получил посвящение.Продолжая выяснять, кому же мы отдали тысячу за сеанс, предполагаем – может быть, Геннадий Шопконков действительно настоящий народный целитель? Почему нет, ведь он сам говорит, что является членом Российской академии народной медицины.Однако целительство в стране регламентируется. По закону, право на занятие народной медициной в России имеет гражданин, получивший разрешение, выданное органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья. Для получения этого разрешения лекарю необходимо зарегистрироваться в реестре индивидуальных предпринимателей. Но Шопконкова, как мы уже выясняли, в этом реестре нет.Министерство здравоохранения такие разрешения выдает, но, согласно федеральному закону «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», к народной медицине не относится оказание услуг оккультно-магического характера, а также совершение религиозных обрядов.А за незаконное занятие народной медициной можно и под суд попасть. Ему грозит либо административная ответственность, либо уголовная. Но, видимо, псевдо-шаману этого можно не бояться. Все-таки, сын – судья…Да, да и еще раз да - сын за отца не отвечает. …Хотя квартира в которой принимает отец-оккультист, принадлежит именно сыну. И именно сын носит судейскую мантию. Во времена былые такое родство вело к негласному запрету на ту или иную профессию: на должности в партийных и советских органах, в прокуратуре, КГБ и МВД, в судейской системе. И сейчас это часто рассматривается как угроза серьезного конфликта интересов. Конфликта между службой государевой и откровенным «чёсом» денег у тех граждан государства, которые столкнулись с болезнями, сложными жизненными ситуациями и готовы платить любые суммы любым проходимцам лишь выбраться из своих проблем.Однако Бурятию шаманами не удивить. Традиционный шаманизм официально является традиционной религией республики. Псведошаманов тоже хоть пруд пруди. Не секрет, число таких самозванцев (гадалок, лекарей, колдуний, управленцев биополем и прочая) чаще всего растет вместе с ростом в обществе чувства неуверенности в завтрашнем дне, во времена экономических кризисов и иных катаклизмов. Так было и так будет всегда.Дело в другом. Видимо, из-за ложно понятой толерантности Бурятия в последнее время явно приобретает репутацию некоего центра мракобесия: то вероссийской сенсацией становится молебен за отставку главы района, то лидер религиозной конфессии начинает активно вмешиваться в дела светской власти в сферах овцеводства и языкознания, искренне обижаясь, что его советам не следуют буквально.Порой кажется, что все давно забыли о том, что религия у нас давно отделена от государства, а статью «мошенничество» (в том числе и путем манипулирования на посевдоверованиях) никто не изымал из Уголовного кодекса. Да, и у судейского сообщества есть действенные механизмы защиты чистоты своих рядов.Может быть, тем, кто, по долгу службы, отвечает за охрану Конституции, законов и правопорядка почаще вспоминать об этом? Помолясь на всякий случай. Там, где пристойно молиться государевым слугам. Глядишь «любимцев Рабиндраната Тагора» вокруг поменьше станет, а также странствующих «шаманов», которые очень любят жить за счет «глупых душ», как грустно констатировал великий комбинатор.«Номер один»