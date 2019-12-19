Школа в Улан-Удэ зарабатывает на макулатуре





Недавно во дворе школы №51 появился контейнер для сбора пластика. Также в учебном заведении собирают батарейки и принимают макулатуру. Вырученные средства в школе тратят на ее благоустройство.

- В октябре 2018 года мы проводили традиционную акцию по сбору макулатуры «Сохраним байкальские леса» и за два дня удалось собрать почти 10 тонн. Больше всех сдал 2 «б» класс – 857 кг., 11 «а» - 800 кг. и 792 кг. принес 9 «а». Мы сдали бумагу по 2.50 за кг., на вырученные деньги закупили стенды и награды для классов-победителей по сбору макулатуры, - рассказывает заместитель директора по воспитательной работе Арюна Хан.

Арюна Доржиевна говорит, что школьники в день приема вторсырья макулатуру приносят целыми мешками, более того – многие учащиеся и их родители специально копят ее, чтобы сдать. Дети, благодаря педагогам знают, что время разложения бумаги составляет два-три года, но иногда на свалках без поступления кислорода в слой мусора бумага способна лежать до 30 лет, не разлагаясь. Краска, которая нанесена на бумагу, при разложении выделяет ядовитые вещества, а одна тонна макулатуры экономит четыре кубометра древесины.

Замдиректора говорит, что новая акция сбора макулатуры запланирована на май 2020 года – школа нашла нового приемщика вторсырья, который готов заплатить четыре рубля за кг.

В 2019 году в школе инициировали новую акцию – «Батарейки собираем – природу спасаем!» В учебных кабинетах, в холле школы установили контейнеры для сбора. Здесь элемента соревновательности нет, но это не мешает детям приносить отслужившие батарейки в школу.

- В городе, к сожалению, батарейки не принимают на переработку, сдавать их некуда. Горожане знают, что выбрасывать в общий мусор такие отходы нельзя, но вынуждены так делать. Поэтому мы решили, что будем собирать их в нашей школе, - поясняет замдиректора.





С недавнего времени учащиеся начали приносить еще и пластиковую тару – ее сбрасывают в контейнер возле школы. Детям и родителям рассказали, что бутылка из пластика используется в среднем 15 минут, а разлагается 200 лет. Всего 9% использованного пластика перерабатывается, 12% сжигается, все остальное попадает на свалки и в мировой океан.

- Мы хотим привлечь учащихся и их родителей для решения экологических проблем по раздельному сбору ПЭТ - бутылок, а также выявить и развить у детей интерес к экологическим проблемам и воспитанию отношения к окружающей природе. В среднем бак наполняется за две недели. За сдачу пластика нам будут платить по восемь рублей за один кг. В конце года на вырученные от сдачи пластиковых средства надеемся также приобрести для школы спортинвентарь, - говорят в школе.

Акцию по сбору пластика «Школа 51 ЗА разДЕЛЬНЫЙ сбор!» поддержала компания ООО «Эко-Транс» - фирма установила контейнер и вывозит накопившиеся бутылки.

Заместитель директора по воспитательной работе говорит, что активное участие в экологических акциях принимают родители школьников и педагоги.

- Без поддержки коллектива, без активных родителей, которые помогают вывозить на грузовиках собранную макулатуру, у нас бы ничего не получилось. Очень большую работу проводят классные руководители, - благодарит неравнодушных коллег и родителей администрация школы.

Большой вклад в помощь школе вносит депутат Чимит Бальжинимаев и его помощники.

- Чимит Валерьевич всегда принимает участие в мероприятиях, которые проводит 51-ая школа. Экологические акции поддерживаем, потому что обстановка на Элеваторе оставляет желать лучшего, - отмечает помощник депутата Зинаида Игнатенко.

Пока школа №51 – единственная в Улан-Удэ, занимающаяся раздельным сбором мусора, но педагоги и руководство готовы делиться опытом с коллегами из других образовательных учреждений.





Фото предоставлено школой №51