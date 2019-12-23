В Улан-Удэ новогодний концерт и фейерверк перенесли на 30 декабря

В мэрии говорят, что это сделано по просьбам самих горожан





Главное новогоднее шоу на пл. Советов перенесли с 31 на 30 декабря. Игровая программа начнется в 16 часов. В 16:45 заиграет духовой оркестр, а в 17 часов стартует официальная церемония открытия, состоится победителей конкурса на лучшее новогоднее оформление. Намечено также театрализованное представление с концертом. В последнем примут участие «Забава», «Лакитон», Валико Гаспарян и многие другие.

Все, кто 30 декабря придет на пл. Советов, в 18 часов увидят фейерверк. Он продлится пять минут. В мэрии говорят, что он будет очень красивым. Отметим, что повтора новогоднего представления 1 января 2020 года, как это по традиции было, на сей раз не будет.В трех районах столицы Бурятии пройдут районные елки. В Железнодорожном районе торжество начнется в 17 часов в парке им. Орешкова 26 декабря. Главными героями станут три богатыря. Кроме того, запланирован фейерверк.В Советском районе районная елка состоится в новом парке «Кристальный» 24 декабря в 18 часов. И тут планируется фейерверк.А в Октябрьском районе на районной елке фейерверка не будет. Чиновники говорят – не хватило финансирования. Но все равно стоит прийти 25 числа в 18 часов в парк «Юбилейный». Организаторы обещают массу конкурсов и другого веселья. Даже без пиротехнического шоу.В ночь на 1 января по трамвайным маршрутам №1, №2 и №4 до часа ночи будут ходит по одному вагону. 150 микриков будут также ходить по двадцати маршрутам, следующим через центр Улан-Удэ. 1-8 января городской пассажирский транспорт работает по графику выходного дня. Школьные каникулы провозглашены с 30 декабря по 13 января 2020 года.Фото: «Номер один»