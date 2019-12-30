Туристам из Бурятии предлагают райское наслаждение в зоне цунами

Путешественников повезут на непредсказуемый тайский Пхукет



29 декабря из аэропорта Улан-Удэ Boeing 767-300 запланирован первый полет компании Pegas Fly на тайский курорт Пхукет. Почти все места на борту проданы, поскольку горячий предновогодний сезон, а на этот курорт южного Тайланда из столицы региона напрямую ранее не летали. Между тем 15 лет назад именно на Пхукете произошло чудовищное цунами, в котором погибла семья директора регионального филиала «Электросвязь» РБ Сергея Борголова. О том, возможно ли повторение подобных событий на Пхукете и готовы ли спасательные службы Тайланда к предупреждению природных стихий в тех местах, куда снова активно начали летать бурятские туристы, в материале «Номер один».



Невозможное возможно



Напомним,что землетрясение силой более 9 баллов, произошедшее у побережья Суматры в Индонезии 26 декабря 2004 года, вызвало сильную волну цунами, которая спустя полтора часа обрушилась на популярный курорт Кхао Лак неподалеку от г. Пхукет. Возвращаясь к тем событиям, несколько лет назад Голливуд выпустил сильнейший по своему воздействию на зрителей фильм «Невозможное». В нем рассказывалась реальная история молодой западной семьи, отдыхавшей на курорте Пхукета и чудом выжившей в катастрофе. В отличие от кино, в реальной жизни десятки, если не сотни тысяч людей не смогли спастись после удара большой волны. Среди них оказалась и семья известного в республике руководителя Сергея Борголова.



Как известно, крупным катастрофам предшествуют предвестники. Они могут быть самые разные. Например, знакомые семьи Борголова рассказывают, что в тот год многие случайные, казалось бы, события словно предупреждали о том, что им не надо туда ехать.



- В тот год Сергей Петрович мог и не поехать в Тайланд, были сложности по работе и до последнего момента не было ясно - состоится ли поездка, - рассказывает улан-удэнец, хорошо знавший Сергея Борголова. - И когда он обратился в одно из турагентств, находившихся на Арбате, то туроператор, которая ранее оформляла им туры, в этот раз сказала, что все билеты на предновогодний чартер из Иркутска уже проданы и придется перенести поездку на другое число.



По его словам, ехать в другие даты не позволял отпуск, и туроператору пришлось весьма потрудиться, чтобы через Иркутск все-таки суметь достать авиабилеты для оформления турпутевки. Возможно, что кто-то в последний момент сдал билеты и освободил места в самолете...



Затем уже в день вылета машина, на которой добирались из Улан-Удэ в аэропорт Иркутска, сломалась по дороге. Пока устраняли поломку, прошло время. Похоже, вселенная тормозила опасную для семьи поездку. Когда Борголовы приехали в иркутский аэропорт, то регистрация на рейс уже закончилась, а пассажиры сидели в самолете. Командир корабля мог бы не дожидаться опоздавших и взять курс на Пхукет. Но решили ждать.



- Я запомнил эту семью очень хорошо, мы уже сидели в самолете и ждали взлета,- рассказывает Игорь, турист из Иркутска, летевший тем же рейсом. - Потом в самолет забежали Борголовы, веселые такие, с какими-то шляпами, сумками. Очень радовались, что успели...



Райский полуостров



Таким образом, за день до трагических событий семья прилетела на Пхукет и разместилась в отеле Sofitel Magic Lagoon Resort & SPA 5*, расположенном на курорте Кхао Лак. Это место считается одним из лучших в Тайланде. Игорь рассказал, что он поселился в том же отеле, что и семья Борголовых.



По его словам, за несколько минут до катастрофы он видел Борголовых, они находились в номере, расположенном на первой линии. Фактически номер отделяли от побережья лишь стеклянные двери во всю стену и узкая полоска суши. Когда пошла волна, а их было несколько, Игорь находился снаружи отеля и сразу же забежал в отель, затем на второй этаж и потом залез крышу. По его словам, Борголовы не смогли убежать и успели лишь захлопнуть стеклянные двери. Но вода быстро поднималась. Ситуацию осложняло то, что отель находился на первой линии, а между ним и набегающим цунами находился только один бассейн. Затем ударили мощные потоки, несущие тяжелые предметы (пальмы, лодки и даже машины), в «Софителе» снесло номера на первых этажах и вода быстро дошла до вторых этажей. Как рассказали позже постояльцы «Софителя», мощные водовороты вырывали людей из номеров первого этажа через разбитые оконные стекла. Кто-то бежал не в отель, а внутрь побережья. Однако проблема была в том, что в этом месте побережье было пологим, а вода дошла в глубь полуострова до двух километров. Спастись смогли только самые быстрые и молодые. Именно этим, скорее всего, объяснялось огромное число жерт в «Софителе» и то, что большинство погибших от цунами россиян (девять человек) погибли именно в нем.



- Когда закончилась турпутевка и мы сели на обратный рейс в Иркутск, Борголовых с нами уже не было, - добавляет иркутский турист Игорь.



В 2006 году судмедэксперты идентифицировали тело 9-летнего Владислава Борголова, спустя два года нашли останки Сергея Борголова. Обоих похоронили на родине. Тело супруги Натальи Борголовой обнаружить так и не удалось. Добавим, что после разрушительного цунами французская сеть AccorHotels продала «Софитель» американцам, которые переименовали его в JW Marriott Khao Lak Resort & Spa.



Вышки на берегу



Возможно ли повторение тех событий и готовы ли спасательные службы Тайланда к стихийным бедствиям?



- Я не так давно вместе с представителями турфирм была в Кхао Лак, и тайцы постоянно говорили нам, что уделяют большое внимание безопасности, везде стоят наблюдательные вышки, - рассказывает улан-удэнский менеджер по туризму Мария Головинская. - Тем более что события подобного характера происходят крайне редко и особо беспокоиться нашим туристам не стоит.



Система раннего обнаружения цунами Тайланда включает в себя наблюдательные башни, сеть американских буев для нахождения аномальных волн и сигнализации. В случае большой волны туристам придет смс, хозяева гостиницы разбудят постояльцев, если это будет ночью, а на улицах завоют сирены. Кроме того, на побережье развешаны знаки - пути отхода туристов в горы. В тайских СМИ сообщается, что особое внимание придается не технике, а скорости освобождения побережья от туристов перед приходом волны.



Так, г-н Сомсак, сейсмолог из Центра предупреждения катастроф Тайланда, сообщил, что «система не может спасти жизни без активного общественного сотрудничества».



- Если люди не убегут от больших волн, никто не сможет им помочь, - заявил он. - Единственное, что может спасти вас от огромной волны, это бежать так быстро, как только можете. Не останавливайтесь и не тратьте время на фотографирование большой волны. Таким образом, в случае чего решающим фактором могут быть только предчувствие и резвость ног.



Техника не заменит бег



Можно добавить, что и на технику особо не стоит рассчитывать. Ведь в 2011 году, когда в Тихом океане произошло землетрясение, то аналогичная японская система раннего обнаружения цунами сработала очень плохо, и на восточном побережье страны от удара волны погибли тысячи людей и разрушилась АЭС «Фукусима».



- Побережье Пхукета в целом более уязвимо по сравнению с той же Патайей и Самуи, которые расположены в более спокойном Сиамском заливе, - считает кандидат геологических наук Евгений Кислов. - Ведь Пхукет находится в зоне действия цунами, которые в прошлом рождались в ходе движения тектонических плит в сейсмически очень активном районе Индийского океана возле Индонезии. Поэтому, если туристы и решат селиться на территориях с более высоким риском наводнений, то спокойнее себя могут чувствовать те, кто поселился подальше от побережья.



Тем не менее, по словам Евгения Кислова, природа непредсказуема, «и никаких гарантий никто вам не даст».



По его словам, для этого необязательно ехать в далекий Тайланд. Многометровые волны могут возникнуть не только в морях, но и на озерах, в том числе на Байкале.



- Колега Алексей Иванов из Института земной коры СО РАН (Иркутск) проводит исследования, которые указывают на то, что в древности на Байкале были мегацунами в несколько сотен метров высотой в связи с обрушением скальных пород, - говорит Евгений Кислов.



По его словам, катастрофы прошлого были настолько сильны, что, согласно исследованиям ученого, «скальные породы перекидывало водой с одного берега Байкала на другой».



Так что природные стихии могут возникнуть где угодно, считают ученые, вопрос только всегда в одном - когда это может произойти.



Дмитрий Родионов, «Номер один».