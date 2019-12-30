«Бурятмяспром» запускает линию паштетов в ламистерной упаковке

Производство началось в канун нового года, обновится не только упаковка, но и ассортимент



Компания «Бурятмяспром» запускает линию производства паштетов в ламистерной упаковке. Она приобретает все большую популярность. Ламистер – комбинированный упаковочный материал на основе экологически чистой алюминиевой фольги для пищевых продуктов и пленки из пропилена – обладает превосходными барьерными свойствами и отвечает высоким стандартам качества и безопасности эксплуатации.



Такая упаковка обладает неоспоримыми преимуществами перед обычными жестяными банками: она более экономична, удобна в использовании, имеет малый вес, легко утилизируется и поддается вторичной переработке.



Обновления коснутся не только упаковки, но и ассортимента выпускаемой продукции. Помимо перевода на новую упаковку действующего ассортимента паштетов, технологи компании разрабатывают новинки, которые поступят на прилавки магазинов уже в ближайшее время, сообщила пресс-служба «Бурятмяспрома».



Фото: burmp.ru

