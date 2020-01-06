Поклонники «Вархаммера-40000» провели в Бурятии новогодний турнир

Во всех номинациях первые места взяли иркутяне





Клуб военно-тактических настольных игр «Black Dice» провел в Улан-Удэ парный турнир «Commandos 2020». В традиционном новогоднем состязании участвовали члены улан-удэнского и иркутского отделений клуба, всего 20 человек, не считая зрителей. Соревнования проводились по настольной военной игре «Warhammer-40000».





Мероприятие продемонстрировало огромное разнообразие. Были представлены практически все фракции вселенной «Вархаммер»: Космодесант, Кустодии, Имперская гвардия, армии Хаоса, элидары, орки, тираниды. Зритель мог увидеть редкие и дорогие образцы игровых фигурок вроде орочьих гаргантов или сверхтяжелого танка «Гибельный клинок». Помимо игрового турнира, состоялось и соревнование по качеству покраски игровых миниатюр. Ведь поклонники «Вархаммера» не просто приобретают модели для игры, но должны сами склеить и окрасить, причем, по возможности более художественно и реалистично.





Руководитель клуба «Black Dice» отметил, что турнир стал один из лучших в Сибири, а в Улан-Удэ впервые прибыл столь большой «десант» иногородних игроков.







На турнире первое место заняли иркутские игроки Дмитрий Кузьмин и Глеб Журавлев. В конкурсе покраски миниатюр первое место также досталось иркутянину Дмитрию Кажаеву. Улан-удэнские игроки хотя и не взяли первые места, но все равно довольны.- Много фана, много интересных моментов, а главное получили бесценный опыт, - комментирует начинающий участник клуба Артур Ким.