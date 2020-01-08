В 2020 году жителей Бурятии ждут перемены

В силу вступит множество законов, часть из них уже действуют с 1 января





Изменения коснутся пенсионеров, автомобилистов, предпринимателей, заемщиков и многих других. «Номер один» собрал самое важное.

В 2020 году традиционно вырастут страховые взносы для индивидуальных предпринимателей.- В соответствии со ст. 430 Налогового кодекса РФ размер страховых взносов, уплачиваемых предпринимателями, не производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, ежегодно увеличивается. В 2020 году страховые взносы на обязательное пенсионное страхование составят 32 448 рублей и 8 426 рубля - в Фонд обязательного медицинского страхования, - сообщили «Номер один» в УФНС по РБ.Для сравнения, в 2019 году индивидуальные предприниматели в ПФР платили 29 354 рубля и 6 884 рублей - в ФОМС.С 1 января 2020 года изменился порядок назначения ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, если он рожден (усыновлен) после 1 января 2018 года.- Право на получение ежемесячной выплаты возникнет в том случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превысит двукратной величины прожиточного минимума. В настоящее время применяется полуторакратная величина прожиточного минимума. Также увеличится продолжительность периода выплаты – до достижения ребенком возраста трех лет, - рассказывают в пресс-службе Минсоцзащиты республики.Таким образом, в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка государство ежемесячно будет выплачивать 12 065 рублей.На 4% в 2020 году проиндексируют ежемесячные пособия на детей. Кроме того, на третьего ребенка или последующих детей размер ежемесячного пособия увеличивается на 73,20 рубля, в северных районах - на 79,30 рубля. С 2020 года возобновится индексация федерального материнского капитала. С 1 января его размер увеличится с 453 026 рублей до 466 617 рублей. Индексация также распространится на сумму маткапитала, оставшуюся у владельцев сертификата после распоряжения частью средств.С 2020 года вступают в силу изменения в закон, позволяющие расширить круг получателей выплаты и увеличивающие срок получения самой выплаты. Ежемесячная выплата с материнского капитала будет предоставляться до трехлетнего возраста второго ребенка, а не до полутора лет. Максимальный месячный доход на одного человека в семье, дающий право на выплату, будет ограничен не полутора, а двумя прожиточными минимумами.С июля 2020 года пенсии и социальные выплаты будут перечисляться только на карты платежной системы «Мир». К этому времени все пенсионеры, получающие пенсии через банки, должны заменить «старую» карту на «Мир».Если пенсионер не обратится в банк с соответствующим заявлением до 1 июля 2020 года, кредитное учреждение будет зачислять пенсию на специальный счет. После этого банк направит пенсионеру, не получившему карту «Мир», уведомление с предложением в течение десяти рабочих дней прийти в банк для получения денег наличными или же написать заявление о переводе выплаты пенсии на карту «Мир». Если в течение отведенного времени получатель пенсий не предпримет никаких действий, то деньги со специального счета будут возвращены в Пенсионный фонд России.1 января в России вступает в силу пакет законов об электронной трудовой. Работодатели начнут передавать в Пенсионный фонд сведения о трудовой деятельности и стаже каждого работника в онлайн-режиме, а не с помощью старой доброй почты.При этом у работника будет выбор — получить электронную трудовую книжку или оставить привычный бумажный документ. Для перехода на новую систему гражданин должен подать письменное заявление. Те, кто не успеют сообщить о своем решении в 2020 году, смогут сделать это и позже. Вместе с тем россияне, которые начнут официально работать после 1 января 2021 года, уже не будут иметь возможности получить бумажную трудовую книжку.- Законодательно гражданам будет дано право сохранить бумажный вариант трудовой книжки, - отметил заместитель управляющего Отделением ПФР по Бурятии Вячеслав Барнадаев. - Для этого в течение 2020 года работающие граждане должны подать работодателю заявление в произвольной форме. Работодатель наряду с электронной книжкой продолжит вносить сведения о трудовой деятельности работника также в бумажную версию, - пояснил Вячеслав Анатольевич.Это связано с повышением акцизов с 1 января. Такой закон в сентябре 2019 подписал президент Владимир Путин. Вино будет дорожать и дальше. С 2020 года акциз составит 31 рубль за литр, с 2021 года — 32, с 2022-го — 33 рубля. Акциз на шампанское в 2020 году будет на уровне 40 рублей за литр, в 2021-м — на уровне 41 рубля, в 2022-м — 43 рублей.Также закон устанавливает акциз на виноматериалы, которые ранее не облагались налогами. Теперь исключение будет сделано только для тех виноматериалов, которые используются для изготовления дистиллятoв. С остальных налог будет взиматься в размере 31 рубль за литр (32 и 33 рубля в 2021-м и 2022-м годах).Акциз распространится и на виноград, который используют для производства вина и шампанского, ликерного вина и спиртного, производящегося по технологии полного цикла. С 2020-го по 2022 год он будет ежегодно подниматься на рубль и вырастет с 30 до 32 рублей.Закон направлен на поддержку отечественных производителей, однако в связи с дефицитом российских материалов новые правила могут привести к росту розничных цен на вино. По оценкам экспертов, рост цен как на российские, так и импортные вина может составить от 5 до 10%.С 2020 года в силу вступил новый закон, подготовленный Министерством труда и социальной защиты, который увеличит размер МРОТ.Минимальный размер оплаты труда вырастет на 850 рублей и достигнет 12 130 рублей. Таким образом, на повышение заработной платы бюджетников в следующем году из федерального бюджета дополнительно направят 20,9 млрд рублей. Самое большое повышение ждет работников бюджетных учреждений Чукотки. С учетом коэффициентов и надбавок их зарплаты вырастут на 2550 рублей.- Теперь микрофинансовые организации (МФО) не могут брать в залог ни непосредственно жилье, ни долю в нем, ни соответствующие права по долевому строительству. Запрет не распространяется на МФО с государственным участием, кредитующие малый и средний бизнес. При этом все МФО, как частные, так и с государственным участием, сохраняют право выдавать займы под залог нежилой недвижимости, - говорит управляющий региональным подразделением Банка России Наталья Эйрих.Цель нововведения - защитить население от возможного мошенничества и риска потери единственного жилья.С 1 января они станут получать на 6,6% больше, а государственное пенсионное обеспечение, в том числе социальные пенсии, вырастут на 7%, но с 1 апреля. Об этом говорится в сообщении Минтруда.Индексация затронет около 31 млн неработающих пенсионеров. Отмечается, что она будет «значительно выше» инфляции. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, средний размер пенсий неработающих пенсионеров составит в России 16,4 тыс. рублей.В конце 2019 года в Бурятии заработала программа «Дальневосточная ипотека» под 2% годовых. Она была запущена по поручению президента России Владимира Путина. Федеральным оператором выступает АО «ДОМ.РФ».Стоит отметить, что воспользоваться льготной ипотекой смогут далеко не все категории населения, а только молодые семьи. При этом супруги должны состоять в зарегистрированном браке не менее года, муж и жена должны быть не старше 35 лет (включительно). Важным условием предоставления ипотеки станет регистрация хотя бы одного из супругов по месту жительства на территории субъектов ДФО. Неполные семьи, в которых один родитель до 35 лет и ребенок до 18 лет, также смогут воспользоваться льготным кредитом.По программе «Дальневосточная ипотека» можно приобрести строящееся (у юридического лица) или готовое жилье в сельской местности ДФО. Также доступно строительство индивидуального жилого дома на территории ДФО. Максимальный срок кредитования составит 20 лет, сумма – до 6 млн рублей, первоначальный взнос от 20%, при этом в качестве первоначального взноса могут быть использованы средства материнского капитала. Многодетные семьи – участники программы - дополнительно смогут получить выплату от государства до 450 тыс. рублей на погашение кредита при условии рождения третьего или последующего ребенка после 1 января 2019 года.Помимо перечисленного, жителей республики ждут другие приятные и не очень нововведения – рост тарифов ЖКХ с 1 июля сразу на 5%, разрешение на посещение родственников в реанимации и многое другое. В 2020 году планируется принять закон, который касается всех водителей транспортных средств. Будут в четыре раза увеличены обязательные выплаты по ОСАГО по рискам причинения вреда здоровью и жизни. Из-за этого страховые полисы станут дороже на 500 – 600 рублей.Также в 2020 году планируется ввести электронные водительские права и СТС, чтобы при желании их можно было фиксировать в телефоне. Это позволит водителям вместо предъявления бумажных документов прикладывать к считывающему устройству инспекторов телефон.В 2020 году произойдут изменения в расчетах за потребляемую жителями энергию. С 1 июля начнет действовать закон, который освободит граждан от обязанности передавать показания счетчиков в предоставляющие ресурсы организации. Будут установлены общедомовые и индивидуальные счетчики, которые в режиме реального времени станут направлять в расчетные центры сведения о размерах потребления электроэнергии. В Законе предусмотрена также возможность устанавливать в квартирах индивидуальные счетчики потребления тепловой энергии при отоплении помещений.Но если вы считаете, что большинство законодательных новшеств похожи на усмешку и власти не заботятся о народе, то ошибаетесь. Ведь с 1 января станут бесплатными туалеты на вокзалах страны, с которых отправляются поезда дальнего следования. Чем вам не повод для радости?Лариса Ситник, «Номер один»Фото: «Номер один»