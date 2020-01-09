Жители Бурятии активно громят камеры фотофиксации

Всего повреждено 23 комплекса, три украдено





Интересную картину выявили на заседании коллегии Минимущества Бурятии, которое состоялось под занавес прошлого года. Автоматические камеры фотофиксации нарушений правил дорожного движения подвергаются многочисленным нападениям радикально настроенных граждан, но расследования таких происшествий проходят без особых успехов.

В течение 2019 года был зарегистрирован 21 случай вандализма, а также краж по отношению к камерам фотофиксации. Общая сумма причиненного ущерба составила около 8 млн рублей.В результате атак четыре комплекса оказались разбиты так сильно, что их не сумели восстановить. Всего было повреждено 23 комплекса, три украдено.- В отношении краж возбуждены уголовные дела. Виновные лица в настоящее время не установлены, оборудование не найдено, - доложил Константин Горяев, руководитель государственного бюджетного учреждения «Центр информационных технологий Республики Бурятия» (ГБУ). Одна из функций центра состоит в техническом сопровождении, эксплуатации и обслуживании информационных систем в правоохранительном сегменте.В некоторых случаях виновные установлены и с них взыскано 250 тыс. рублей. На фоне остальных 8 млн такие результаты выглядят мизерными. Ряд других дел приостановлен, так как нарушителей выявить не удалось.К концу 2019 года на дорогах в Бурятии работало 213 комплексов фото-, видеофиксации. Часть из них установлены на федеральных трассах и обслуживаются федеральным Упрдором «Южный Байкал».- 153 комплекса установлены в городе Улан-Удэ, на региональных дорогах республики и обслуживаются нашим учреждением, - выступил руководитель ГБУ.Прогноз говорит, что по итогам работы средств автоматической фиксации за 2019 год ожидается вынесение 226 тыс. постановлений примерно на 195 млн рублей. В сравнении с аналогичным периодом 2018 года, количество постановлений составило 86%, а сумма — 92%.То есть водители стали ездить аккуратнее и бурятское ГИБДД в 2019 году недовыполняет план по штрафам.- Нам дальше надо новое оборудование приобретать? В свое время мы выделяли специально, по-моему, 17 млн рублей на фотофиксацию, и это сразу дало приличный доход. Но вы говорите, что дисциплинированность водителей улучшилась. И, наверное, со временем, может быть, мы деньги зря будем тратить на все это? Или это надо развивать? - резонно спросил докладчика депутат Хурала Анатолий Кушнарев, присутствовавший на коллегии Минимущества.- Надо развивать. В первую очередь это профилактика нарушений. На сегодняшний день некоторое оборудование устарело. Передвижное оборудование работает с 2011 года, оно нам было передано МВД. Это первоочередной вопрос. Также есть стационарное оборудование, запущенное также в 2011 году, те же «Арены» - их тоже надо менять. Сейчас есть определенные требования, ГОСТы, которые требуют автоматической передачи данных, а некоторое оборудование этот функционал не выполняет, - ответил Константин Горяев.Он публично опроверг расхожее мнение, что республика «просто заставлена этими комплексами».- Сравнивают с Иркутском, Читой... Если взять, допустим, ту же Казань, Самару, Волгоград, там на душу населения концентрация выше, больше, чем у нас в Республике Бурятия. Мы находимся не ниже среднего уровня, чем в целом по России. Поэтому это направление надо развивать. У нас не развиты еще многие перекрестки, - пояснил руководитель.По просьбе Маргариты Магомедовой, министра имущественных и земельных отношений, которая вела заседание коллегии, он сообщил объемы финансирования этой работы на 2020 год - из РФ ожидается 100 млн и еще 47 млн - из Дорожного фонда.- При проведении этой работы (по камерам. — Прим. ред.) у нас основной целью стоят ведь не доходы, которые получает бюджет за счет штрафов, а социальная сторона. Очень хороший показатель, что на перекрестках прекратились наезды на людей. В предшествующие годы даже смертельные случаи были. Это очень позитивно. Развитие необходимо, - поддержала министр.По нарушениям-2019 с автомобилистов уже взыскано около 148 млн рублей штрафов (примерно 75% от наложенных сумм). По многим случаям приходится привлекать приставов — в их адрес для возбуждения исполнительных производств уже направлено 85 тыс. постановлений на более чем 50 млн рублей.Статистика аварийности за 11 месяцев 2019 года говорит, что в Бурятии произошло на 5% ДТП меньше, чем год назад. По Улан-Удэ падение - на 13,6%. Правда, по погибшим в ДТП республика показала рост на 10%. Улан-Удэ отметился еще большим ростом погибших. И это несмотря на наличие камер.В ведении ГБУ находятся как стационарные комплексы, так и два передвижных, а также два комплекса «Паркон», следящие за нарушениями правил стоянки, остановки транспорта. До конца 2019 года планировалось завершить передачу девяти комплексов, приобретенных мэрией Улан-Удэ и установленных на муниципальных дорогах. Решался вопрос передачи их в собственность республики и закрепления за ГБУ на праве оперативного управления.Фотофиксация нарушений автомобилистов началась в Бурятии давно. Оборудование уже начинает изнашиваться. С учетом вышеописанных участившихся случаев вандализма в 2019 году отмечен рост количества ремонтов.Регулярно совместно с ГИБДД республики проводились работы по изменению дислокации для создания, так сказать, эффекта неожиданности.Среди всех населенных пунктов республики больше всего «правоохранительных» камер работает в Улан-Удэ. Электронные средства играют значительную роль в борьбе с нарушителями. Не только на дорогах. Есть целая «отрасль» наружного наблюдения вне проезжей части.В Улан-Удэ в рамках системы «Безопасный город» действуют 343 камеры наружного видеонаблюдения, подключенных к Центру управления нарядами МВД по Бурятии. Есть также 16 пунктов вызова полиции.- Идет ежегодный рост. Каждый год добавляется новое оборудование. Им оснащаются парки, остановочные пункты. Места установки камер видеонаблюдения размещены на информационном ресурсе «Геопортал Республики Бурятия». В 2019 году по договору безвозмездного пользования от администрации города получено 30 видеокамер для замены неисправного оборудования. Системы видеонаблюдения установлены на бульваре Карла Маркса в составе 25 видеокамер и 20 коммутаторов. Получено 25 компьютеров и передано в Управление МВД, - выступил руководитель ГБУ.Среди работ 2019 года проведены монтаж и модернизация дополнительных коммутационных узлов. Произведена замена оптоволокна на участке ост. «Баня» (на ул. Гагарина) — сквер Сенчихина для увеличения пропускной способности кабеля в связи с подключением дополнительных направлений, ликвидации четырех крупных аварий, когда в Улан-Удэ обрывался магистральный оптический кабель, выполнен монтаж волоконнооптической линии связи в направлении Верхней Березовки, сотых кварталов, ул. Мокрова, Тобольской, Кабанской (более 30 километров).20 видеокамер смонтировали в сквере микрорайона Стеклозавод, шесть - на площади Славы.С использованием системы видеонаблюдения, существующей в рамках «Безопасного города», за 11 месяцев 2019 года полиция выявила 589 административных правонарушений и раскрыто 16 преступлений.Петр Санжиев, «Номер один»Фото: «Номер один»