Александр Бастрыкин взял на контроль резонансное ДТП в Бурятии

В связи с возрастающим резонансом вокруг уголовного дела, возбужденного в Республике Бурятия по факту трагической гибели 17-летней девушки в ДТП, председатель СК России Александр Бастрыкин дал указание подчиненным сотрудникам взять ход его дальнейшего расследования на контроль в центральном аппарате ведомства.



Напомним, Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело в отношении предпринимателя из Улан-Удэ Галуста Пилосяна. Он подозревается в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека, сопряженном с оставлением места происшествия (ч. 4 ст. 264 УК РФ).

По данным следствия, поврежденный в результате наезда на пешехода внедорожник, которым фактически владеет Баир Жамбалов, оперативно-следственная группа обнаружила на проселочной дороге возле малонаселенного села Бурля на расстоянии около 10 км от места происшествия. Видеорегистратора в автомобиле не было. При осмотре из машины изъяты отпечатки пальцев, а также биологические объекты, которые будут сравниваться в ходе дактилоскопической и геномно-молекулярной экспертиз с отпечатками пальцев и ДНК-кодом всех лиц, находившихся в компании предпринимателя.

Помимо версии, изложенной самим обвиняемым, следствие досконально проверяет и версии о причастности к преступлению граждан, которые находились с ним вместе и могли управлять машиной в момент ДТП. В том числе на причастность к преступлению проверяется Баир Жамбалов, который также мог находиться за рулем указанной машины в момент наезда на пешехода. Показания всех участников компании будут проверены при помощи полиграфа.

Кроме того, следователи продолжают анализировать предоставленнын органами Госавтоинспекции и Бурятрегионавтодора фотоматериалы, сделанные системами дорожной фотофиксации, а также видеофайлы с регистратора одной из попутных машин.

О результатах выполнения всех мероприятий и следственных действий, направленных на установление истинной картины произошедшего, руководству регионального следственного подразделения поручено доложить в центральный аппарат Следственного комитета Российской Федерации.



Фото: СК России