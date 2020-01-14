МВД Бурятии хочет засудить Вячеслава Мархаева

Полиция считает, что сенатор вышел за границы «приемлемой критики»





МВД Бурятии подало исковое заявление к бывшему командиру бурятского ОМОНа, члену Совета федерации Вячеславу Мархаеву о защите деловой репутации, сообщает «КоммерсантЪ»

В иске МВД Бурятии требует опровергнуть заявления Вячеслава Мархаева, сделанные 25 сентября на заседании Совета федерации. Обращаясь к председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву, сенатор просил «дать оценку событиям», произошедшим в Улан-Удэ 9–10 сентября, когда жители города, не согласившись с итогами выбора мэра, вышли на стихийный митинг и столкнулись с «неправомерными действиями полиции и Росгвардии». В частности, «блогер Дмитрий Баиров в результате силового захвата получил травму обухом топора» и, несмотря на травму, «был привезен в суд».Напомним, на выборах мэра Улан-Удэ 8 сентября прошлого года при поддержке и. о. главы Бурятии, члена высшего совета ЕР Алексея Цыденова победил Игорь Шутенков, набравший 52,5% голосов. Кандидат от КПРФ Вячеслав Мархаев набрал 36,6% голосов. 9 сентября несколько сотен горожан собрались на стихийный митинг в центре города. Они требовали пересмотра результатов голосования. Митинг продолжился на следующий день — 10 сентября. Тогда же вечером неизвестные в масках напали на автомобиль, в котором находились депутаты Народного хурала Бурятии от КПРФ Баир Цыренов и блогер Дмитрий Баиров. Они топориками разбили окна автомобиля, вытащили пассажиров, посадили их в тонированные машины и увезли в суд. Адвокат пострадавших утверждает, что это были росгвардейцы.Сейчас Железнодорожный райсуд Улан-Удэ рассматривает иск господина Мархаева о признании результатов выборов мэра недействительными. «Суд продолжается, думаю, предстоит еще не одно заседание, так как не вызвали еще ни одного свидетеля»,— сказал сенатор.Его речь в Совете федерации попала в широкий доступ и была растиражирована СМИ, в результате чего «для МВД наступили неблагоприятные последствия», утверждается в иске ведомства. МВД Бурятии требует от сенатора опровергнуть свое выступление на очередном заседании СФ и указать, что «сотрудники полиции и Росгвардии действовали в строгом соответствии с законом в пределах полномочий», а «обстоятельства получения травмы» господином Баировым «не связаны с нанесением удара обухом топора по голове». В документе отмечается, что «умаление деловой репутации» полиции недопустимо и «превышает границы приемлемой критики». МВД Бурятии также утверждает, что данные сенатора «не нашли объективного подтверждения», а «в ходе доследственной проверки было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела». Однако, как рассказал адвокат господина Мархаева Сергей Федоров, проверка законности действий полиции на акциях в Улан-Удэ не закончена, о чем ему в официальном сообщении заявил следователь по особо важным делам.Вячеслав Мархаев уверен, что ему удастся отстоять свою правоту: «В МВД попытались юридически обосновать изложенные мною на заседании факты с точки зрения нанесения ущерба деловой репутации. Тем не менее у нас есть серьезная доказательная база и свидетели — будем оспаривать»,— заявил он. Адвокат Сергей Федоров сообщил, что участники сентябрьской протестной акции, в свою очередь, намерены подать иски к полиции и Росгвардии о компенсации морального вреда: «Несколько исковых заявлений уже подготовлены, возможно, позже еще кто-нибудь из участников митинга захочет присоединиться. Мы готовы пройти все инстанции вплоть до ЕСПЧ». Первое заседание по иску полиции к сенатору назначено на 21 января.Фото: «Номер один»