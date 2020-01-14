В Бурятии охотничье хозяйство оштрафовали на 500 тыс рублей

Охотники вовремя не предоставили Банку России пакет документов о выпуске ценных бумаг



В Еравнинском районе Бурятии охотничье хозяйство выплатило 500 тыс рублей штрафа под угрозой повторного привлечения к административной ответственности за невыполнение законного предписания Банка России, сообщили в республиканском управлении ФССП.



Согласно предписанию банка, общество должно было представить в управление Центробанка пакет документов для государственной регистрации выпуска и отчета об итогах выпуска ценных бумаг при создании общества. Однако в установленный срок требование предписания хозяйство не выполнило.



Между тем, в соответствии с законодательством, Банк России является органом, осуществляющим регулирование, контроль и надзор за соблюдением эмитентами требований законодательства Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах, а также регулирование, контроль и надзор в сфере корпоративных отношений в акционерных обществах в целях защиты прав и законных интересов акционеров и инвесторов.



Постановление о наложении штрафа по делу об административном правонарушении поступило на исполнение к судебным приставам Еравнинского районного отдела по месту нахождения закрытого акционерного общества в село Сосново-Озерское. В рамках исполнительного производства судебные приставы разъяснили директору хозяйства норму законодательства, согласно которой общество может быть подвергнуто уполномоченным органом к повторному привлечению к административной ответственности по статье 20.25 КоАП (неуплата штрафа в установленный законом срок влечет удвоение суммы штрафа).



Перспектива удвоения суммы штрафа до одного миллион рублей заставила должника трезво оценить ситуацию и выплатить сумму задолженности в 500 тыс рублей в кратчайшие сроки. Помимо всего прочего, руководителю охотничьего хозяйства пришлось выплатить сумму исполнительского сбора в размере 35 тыс рублей за несвоевременное исполнение требований исполнительного документа



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