В Бурятии скот зимует без падежа

Зимовка проходит в штатном режиме, считают в минсельхозе



В Бурятии не зафиксировано случаев падежа домашнего скота от бескормицы, сообщил минсельхоз республики со ссылкой на данные региональной станции по борьбе с болезнями животных.



«На сегодняшний день можно констатировать, что зимовка проходит в штатном режиме», - констатировала пресс-служба аграрного ведомства.



По его данным, в зимовку 2019-2020 годов вошло 349 тыс условных голов скота. Средняя обеспеченность кормами составляет более 12 центнеров кормовых единиц (включая ЛПХ) на условную голову. В сельскохозяйственных предприятиях этот показатель превышает более 25 центнеров кормоединиц на условную голову.



В целом, в муниципальных районах зимовка проходит в штатном режиме: корма на животноводческих стоянках имеются в полном объеме, нареканий к условиям содержания скота в настоящее время не выявлено.



Фото: egov-buryatia.ru/minselhoz

