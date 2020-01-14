В Бурятии и Иркутской области ищут пропавшую школьницу

Девушка ушла из дома в Улан-Удэ накануне вечером и до сих пор не вернулась

Улан-Удэнский линейный отдел МВД России на транспорте просит оказать содействие в установлении местонахождения без вести пропавшего подростка.Как сообщили в его пресс-службе, об исчезновении дочери в полицию заявила мать школьницы. Накануне около 17:00 часов 16-летняя девятиклассница Мария Викторовна Синькова ушла из дома (Улан-Удэ, микрорайон 111, дом 11) и до настоящего времени об ее местонахождении ничего не известно.Подросток ранее из дома не уходила. В полиции не исключают, что пропавшая могла уехать в Иркутск.На вид пропавшей 16 лет, рост 160-165 см, плотного телосложения, волосы черного цвета распущенные, глаза карие, лицо европеоидного типа. На момент ухода была одета джинсовую куртку бело-розового цвета с воротником и капюшоном, брюки черного цвета, угги черного цвета.На поиски ориентированы также территориальные органы полиции, Росгвардии и неравнодушные граждане.Граждан, что-либо знающих о местонахождении Марии Синьковой, просят сообщить в Улан-Удэнский линейный отдел МВД России на транспорте по следующим телефонам: 8 (3012) 44-31-30 и 89834527977.Фото: вслу.мвд.рф и pixabay.com