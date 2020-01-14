В Улан-Удэ сотни людей пришли в мэрию на запись в новые детсады

Горожане занимали очередь с пяти утра





11 января мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков объявил о начале набора в новые детсады. Результатом стала огромная очередь из родителей, которые решили воспользоваться этим правом как можно скорее.

Сегодня в комитете по образованию администрации Улан-Удэ образовалась огромная очередь. Родители начали собираться у здания мэрии еще с пяти утра.







Баир пришел в комитет в 9 утра, в очереди он 160-й. У молодого отца двое детей - одному 4 года, второму почти 3. Старший ребенок некоторое время посещал частный детсад, но Баир говорит, что сын часто болел и условия в саду были не очень хорошие. Сейчас оба ребенка стоят на очередь в детсад в микрорайоне Энергетик. Баир пришел в комитет по образованию, чтобы записать детей в новый сад, который также будет работать в Энергетике.







Сейчас в коридорах комитета по-прежнему много родителей, очереди есть и на первом, и на втором этажах. Улан-удэнцы составляют списки, чтобы не потерять свои очереди. В одном из них около 200 человек, в другом - около 300. Сейчас идет запись уже на 18-е января.Специалисты комитета по образованию принимают посетителей достаточно быстро - в среднем на прием заявления уходит несколько минут. В одной очереди приняли уже 230 человек, в другой 140.Фото: «Номер один»