Мэрия Улан-Удэ родителям: «Не нужно торопиться, не нужно бежать»

При приеме в новые сады будет учитывать дату постановки в очередь и возраст ребенка





14 января в Комитете по образованию администрации Улан-Удэ начали прием заявлений от родителей в новые детсады, которые готовятся к открытию. На 11 часов утра принято более 200 заявлений. Ежедневный приём документов планируется до 24 января. В дальнейшем прием документов, как и в другие сады, будет осуществляться в дни приема (вторник, четверг), сообщили в пресс-службе мэрии.