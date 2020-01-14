Мэрия Улан-Удэ родителям: «Не нужно торопиться, не нужно бежать»

14 января в Комитете по образованию администрации Улан-Удэ начали прием заявлений от родителей в новые детсады, которые готовятся к открытию. На 11 часов утра принято более 200 заявлений. Ежедневный приём документов планируется до 24 января. В дальнейшем прием документов, как и в другие сады, будет осуществляться в дни приема (вторник, четверг), сообщили в пресс-службе мэрии.
- Не нужно торопиться, не нужно бежать, - обратилась к родителям председатель Комитета по образованию Татьяна Митрофанова. - При изменении номера детского сада в любом случае будет учитываться дата первичной постановки на очередь и возраст ребенка, то есть те, кто встал в очередь раньше и в новые сады попадут раньше.
Согласно порядку учета детей изменения в личном кабинете проводятся только по личному заявлению родителей специалистами дошкольного отдела Комитета по образования.
- Сейчас такая процедура - родители по живой очереди приходят, и мы их принимаем. Чтобы изменить детский сад, мы принимаем заявление и к нему свидетельство о рождении и регистрацию ребенка - паспорт родителя. Пока только по живой очереди, - заметила Татьяна Митрофанова. - В нашем порядке определено, что только таким образом можно поменять данные. Это, конечно, связано с персональными, личными данными, и возможностью работать в электронной базе – вносить изменения пока доверено только оператору Комитета по образованию.
Вместе с тем, по ее словам, в соответствии с приказом Минобраза Бурятии в ноябре 2019 года были даны рекомендации о внесении изменений в порядок учета детей, чтобы дать возможность родителям самостоятельно изменять перечень предпочитаемых организаций на сайте sad.obr03.ru. Сейчас проект порядка с внесенными изменениями находится на рассмотрении в прокуратуре.
Напомним, мэрия выкупила здания для 10 новых детсадов, в которых будет скомплектовано 2490 мест. Сады уже переданы городу, осталось получить разрешительные документы, на основании которых будет выдаваться лицензия, то есть право на ведение образовательной деятельности.
В мэрии добавили, что в соответствии с регламентом о постановке на учет детей в дошкольные учреждения родители могут указать в заявлении не более пяти образовательных организаций. Если ранее в заявлении было указано пять садов, то заявление на дополнение еще одного сада невозможно, то есть, можно подать заявление на удаление из списка одного сада и добавление нового.
Как уже сообщал «Номер один», сегодня в комитете по образованию администрации Улан-Удэ пришло несколько сотен родителей, желающих записать своего ребенка в новый детский сад. Улан-удэнцы начали собираться у здания мэрии еще с пяти утра, в результате образовалась огромная очередь
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Фото: мэрия Улан-Удэ
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