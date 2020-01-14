В Бурятии могут полностью запретить продажу снюсов

Никотиносодержащую бестабачную продукцию нужно искоренять полностью, считают депутаты Народного Хурала



Законопроект, ограничивающий розничную продажу несовершеннолетним никотиносодержащей бестабачной продукции, обсудили в Комитете Народного Хурала по социальной политике, сообщили в пресс-службе республиканского парламента.



Законопроект разработало министерство здравоохранения, в Народный Хурал документ внесен в конце декабря 2019 года. В обсуждении приняли участие депутаты, представители профильных министерств и ведомств, Общественной палаты.



Напомним, среди детей и подростков сейчас активно распространяется никотиносодержащая продукция - жвачки, конфеты, порошки - так называемые снюсы. Их популярность растет благодаря привлекательной упаковке и удобству использования, а употребление почти незаметно для окружающих. Снюсы продаются на переменах, возле школ и в других местах.



Заместитель министра образования Бурятии Валерий Поздняков отметил, что по результатам проведенного мониторинга 11 проц школьников республики могут стать потенциальными потребителями этой продукции, поскольку у них отмечается повышенный уровень тревожности. А такие смеси снимают напряженность и дают кратковременный эффект эйфории. При этом многие из подростков не знают, каким вредом для здоровья обладают снюсы. Между тем, пакетик такой смеси содержит никотина в 50 раз больше, чем одна сигарета. Никотин – чрезвычайно сильный яд. В малых дозах действует возбуждающе на нервную систему, в больших - вызывает её паралич: остановку дыхания, прекращение работы сердца.



Депутат Народного Хурала Игорь Бобков предложил не ограничиваться возрастными рамками, а вообще запретить продажу никотинсодержащей продукции. Коллегу поддержал зампредседателя Комитета по межрегиональном связям, национальным вопросам, молодежной политике, общественным и религиозным объединениям Сергей Дорош. Он рассказал, что в палате молодых законодателей при Совете Федерации, в которую он входит, также обсуждался этот вопрос. По его словам, решение ограничить продажу снюсов несовершеннолетним приняли законодательные собрания сорока регионов, а некоторые субъекты ввели полный запрет.



Также участники совещания предложили ужесточить наказание для тех, кто продает снюсы детям, в несколько раз увеличив штрафы.



Подводя итоги совещания, глава Комитета Народного Хурала по социальной политике Игорь Марковец подчеркнул, что такой закон необходим, но только запретами проблему не решить: «Необходим системный подход, разъяснительная работа не только с детьми и родителями. Надо в целом говорить о важности здорового образа жизни, поддерживать семьи, поднимать уровень жизни в регионе».



Законопроект должен пройти обсуждение во всех комитетах Народного Хурала.



Фото: hural-buryatia.ru

