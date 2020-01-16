В Бурятии сельхозакадемия задолжала студентке-сироте 130 тысяч рублей

Деньги удалось выбить только через прокуратуру и суд





В Улан-Удэ судебные приставы заставили Бурятскую сельскохозяйственную академию исполнить решение суда о выплате студентке агрономического факультета задолженности по социальным выплатам.

Как сообщили в УФССП Бурятии, девушка поставлена на полное государственное обеспечение до окончания учебного заведения как сирота. Однако в связи с недостатком финансирования у высшего учебного заведения образовалась задолженность с августа 2016 года, с момента поступления девушки в ВУЗ, по февраль 2019 года.На защиту интересов студентки встал прокурор. Он обратился в суд, который удовлетворил иск в полном объеме. Вуз обязали выплатить девушке задолженность по социальным выплатам, включающим расходы на канцтовары, компенсацию питания, одежду за не полных три учебных года на общую сумму свыше 132 тысяч рублей.На сегодняшний день решение суда исполнено в полном объеме. Более этого, учебное заведение выплатило студентке все причитающиеся социальные выплаты за весь 2019 год.Фото: «Номер один»