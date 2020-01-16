Житель Бурятии засудил энергетиков за убитую током корову

Хозяин животного взыскал с «МРСК Сибири» более 50 тысяч рублей





Верховный суд Бурятии оставил без изменения решение Железнодорожного райсуда Улан-Удэ, которым был удовлетворен иск горожанина к ПАО «МРСК Сибири». Мужчина требовал взыскать с энергетиков 70 тысяч рублей – ущерб за смерть коровы.

Как следует из материалов дела, корова пестрой масти трехлетнего возраста погибла от удара током от сорванного порывом ветра электропровода. Хозяин животного посчитал, что владельцы энергообъекта должны компенсировать ему ущерб и обратился в суд. Он потребовал взыскать с «МРСК Сибири» 70 тысяч рублей ущерба, 2,5 тысячи – расходы на оплату госпошлины, 8 тысяч рублей – расходы на экспертизу.На суде представитель «МРСК Сибири» возражал против удовлетворения иска. Он заявил, что «порыв электропровода произошел в результате порыва ветра, что не зависело от действий ответчика, в связи с чем, вины ответчика не имеется». Кроме того, «вину за гибель животного нужно возложить на истца, поскольку выпас животного осуществлен в неположенном месте, не на пастбище».Однако доводы ответчика о том, что вред возник не по вине «МРСК Сибири», а по причине неблагоприятных погодных условий, ветра, а соответственно гибель коровы произошла вследствие непреодолимой силы, суд посчитал несостоятельными.«Обязанность возмещения вреда возлагается на юридическое лицо или гражданина, которые владеют источником повышенной опасности. Владелец источника повышенной опасности должен возместить причиненный ущерб и при отсутствии вины, если не представит доказательства, подтверждающие, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего. Данных, указывающих на обстоятельства непреодолимой силы, не имеется. Суду не представлено доказательств того, что сила ветра была таковой, что позволило бы признать его стихийным бедствием», говориться в судебном решении.В итоге суд иск горожанина удовлетворил частично, снизив сумму ущерба до 56 тысяч рублей. Также с энергетиков взысканы расходы на проведение экспертизы и уплату госпошлины.Фото: «Номер один»