Управляющий ОПФР по Бурятии Евгений Ханхалаев оставил свой пост

Он являлся одним из последних политических «тяжеловесов» эпохи 90-х годов, остававшихся у руля госструктуры

В Бурятии ушел в отставку управляющий республиканским отделением Пенсионного фонда России Евгений Ханхалаев. Он возглавлял эту структуру более 15 лет, оставаясь одним из последних действующих управленцев эпохи первого президента Бурятии Леонида Потапова. Управляющим ОПФР с 21 января назначен его заместитель Климентий Шомоев, сообщили в пресс-службе ОПФР.Евгений Ханхалаев, судя по всему, посвятит себя работе в Союзе пенсионеров Бурятии.Он родился 3 марта 1949 года в городе Оха Сахалинской области. В 1971 году закончил Иркутский политехнический институт. Специальность – инженер-механик. В 70-х работал на стройках Зейской и Бурейской ГЭС. С 1986 года работает в Бурятии. В 1986 году назначен начальником УПТК-54 Управления строительства «Главдальспецстрой». С 1987 года работал в должности заместителя управляющего треста «Жилгражданстрой». В 1991 году назначен директором государственного арендного предприятия «Строитель».С 1992 года — президент акционерного общества МТД «Ариг Ус». В начале рыночных реформ этот многопрофильный концерн являлся одной крупнейших коммерческих структур республики. Одновременно Евгений Ханхалаев начинает политическую карьеру. Избирался депутатом Верховного Совета Бурятской АССР, членом президиума Верховного Совета, участвовал в разработке Конституции Бурятии. После избирается депутатом Народного Хурала Бурятии второго и третьего (1998-2007 гг) и пятого созывов. Находился в группе депутатов, составлявших оппозицию Леониду Потапову. Входил в число инициаторов создания Конгресса бурятского народа.Однако в 1998 году принимает приглашение первого президента Бурятии стать заместителем председателя правительства республики по социальным вопросам. С 2002 года — советник председателя правления банка, президент банка «Сибирское ОВК». 25 июня 2004 года назначен управляющим Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Бурятия. Член партии «Единая Россия».Территориальные органы ПФР обслуживают в Бурятии более 259 тыс пенсионеров, осуществляют ежемесячные денежные выплаты более 90 тысячам граждан, ведут персональные пенсионные счета более чем миллиона человек, взаимодействуют с 50 тыс страхователей. Отделение несколько раз становилось «Лидером ПФР» за участие в пилотных проектах по внедрению современных информационных технологий. Оно одним из первых госучреждений в республике приступило к «цифровизации», став высокотехнологичным в обслуживании клиентов.Женат, в семье две взрослые дочери. Одна из дочерей Татьяна Мантатова является руководителем телекомпании «Ариг ус», депутатом Народного Хурала Бурятии.родился 18 декабря 1979 года. Окончил Бурятский государственный университет (2001г) и Восточно-Сибирский государственный технологический университет (2013г). Специальности – «менеджмент в социальной сфере, менеджер», «финансы и кредит, магистр».В 2001 году начал работу в Отделении Пенсионного фонда РФ по Республике Бурятия: главный специалистм в экономической группе, ведущий специалист экономического отдела, ведущий специалист бюджетного отдела, главный специалист бюджетного отдела. С 2006 года - начальник Управления ПФР в Бичурском районе. С 2007 года начальник Управления финансового обеспечения и материально-технического снабжения Отделения Пенсионного фонда РФ по Республике Бурятия.С 2008 года, как заместитель управляющего Отделения Пенсионного фонда РФ по Республике Бурятия, курирует финансово-хозяйственный блок, строительство и капитальный ремонт, постоянно осуществляет контроль за освоением бюджетных средств, за планом закупок. Курируемое направление отвечает за исполнение доходной и расходной частей бюджета ОПФР по РБ, за своевременную выплату пенсий и за текущее содержание Отделения ПФР по РБ и его территориальных органов.Хобби – спорт. Участвовал в восхождении на Эльбрус в рамках мероприятий, посвященных празднованию 20-летия ПФР, в 2013 году стал лучшим игроком чемпионата Улан-Удэ по баскетболу среди производственных коллективов, посвященного 90-летию образования Республики Бурятия.Фото: ОПФР по Бурятии