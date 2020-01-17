Управляющий ОПФР по Бурятии Евгений Ханхалаев оставил свой пост

В Бурятии ушел в отставку управляющий республиканским отделением Пенсионного фонда России Евгений Ханхалаев. Он возглавлял эту структуру более 15 лет, оставаясь одним из последних действующих управленцев эпохи первого президента Бурятии Леонида Потапова. Управляющим ОПФР с 21 января назначен его заместитель Климентий Шомоев, сообщили в пресс-службе ОПФР.
Евгений Ханхалаев, судя по всему, посвятит себя работе в Союзе пенсионеров Бурятии.
Он родился 3 марта 1949 года в городе Оха Сахалинской области. В 1971 году закончил Иркутский политехнический институт. Специальность – инженер-механик. В 70-х работал на стройках Зейской и Бурейской ГЭС. С 1986 года работает в Бурятии. В 1986 году назначен начальником УПТК-54 Управления строительства «Главдальспецстрой». С 1987 года работал в должности заместителя управляющего треста «Жилгражданстрой». В 1991 году назначен директором государственного арендного предприятия «Строитель».
С 1992 года — президент акционерного общества МТД «Ариг Ус». В начале рыночных реформ этот многопрофильный концерн являлся одной крупнейших коммерческих структур республики. Одновременно Евгений Ханхалаев начинает политическую карьеру. Избирался депутатом Верховного Совета Бурятской АССР, членом президиума Верховного Совета, участвовал в разработке Конституции Бурятии. После избирается депутатом Народного Хурала Бурятии второго и третьего (1998-2007 гг) и пятого созывов. Находился в группе депутатов, составлявших оппозицию Леониду Потапову. Входил в число инициаторов создания Конгресса бурятского народа.
Однако в 1998 году принимает приглашение первого президента Бурятии стать заместителем председателя правительства республики по социальным вопросам. С 2002 года — советник председателя правления банка, президент банка «Сибирское ОВК». 25 июня 2004 года назначен управляющим Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Бурятия. Член партии «Единая Россия».
Территориальные органы ПФР обслуживают в Бурятии более 259 тыс пенсионеров, осуществляют ежемесячные денежные выплаты более 90 тысячам граждан, ведут персональные пенсионные счета более чем миллиона человек, взаимодействуют с 50 тыс страхователей. Отделение несколько раз становилось «Лидером ПФР» за участие в пилотных проектах по внедрению современных информационных технологий. Оно одним из первых госучреждений в республике приступило к «цифровизации», став высокотехнологичным в обслуживании клиентов.
Женат, в семье две взрослые дочери. Одна из дочерей Татьяна Мантатова является руководителем телекомпании «Ариг ус», депутатом Народного Хурала Бурятии.
Климентий Вячеславович Шомоев
родился 18 декабря 1979 года. Окончил Бурятский государственный университет (2001г) и Восточно-Сибирский государственный технологический университет (2013г). Специальности – «менеджмент в социальной сфере, менеджер», «финансы и кредит, магистр».
В 2001 году начал работу в Отделении Пенсионного фонда РФ по Республике Бурятия: главный специалистм в экономической группе, ведущий специалист экономического отдела, ведущий специалист бюджетного отдела, главный специалист бюджетного отдела. С 2006 года - начальник Управления ПФР в Бичурском районе. С 2007 года начальник Управления финансового обеспечения и материально-технического снабжения Отделения Пенсионного фонда РФ по Республике Бурятия.
С 2008 года, как заместитель управляющего Отделения Пенсионного фонда РФ по Республике Бурятия, курирует финансово-хозяйственный блок, строительство и капитальный ремонт, постоянно осуществляет контроль за освоением бюджетных средств, за планом закупок. Курируемое направление отвечает за исполнение доходной и расходной частей бюджета ОПФР по РБ, за своевременную выплату пенсий и за текущее содержание Отделения ПФР по РБ и его территориальных органов.
Хобби – спорт. Участвовал в восхождении на Эльбрус в рамках мероприятий, посвященных празднованию 20-летия ПФР, в 2013 году стал лучшим игроком чемпионата Улан-Удэ по баскетболу среди производственных коллективов, посвященного 90-летию образования Республики Бурятия.
Фото: ОПФР по Бурятии
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