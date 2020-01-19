В Бурятии адвокат «прищучил» бизнесмена, управляющего озером Щучье

В ближайшее время должен пройти демонтаж шлагбаумов на дороге, ведущей к популярному месту отдыха



Судебная «битва» прошла в первой и второй инстанциях. Наше издание решило встретиться с юристом, отстоявшим права людей, и узнать обо всем подробнее.



Ранее шлагбаумы вызывали постоянное недовольство людей, приезжавших на Щучку отдохнуть. Сооружения преграждали им проезд. Когда машины останавливались у преграды, к гражданам обращались с предложением сначала заплатить деньги.



Дорога к озеру свободна



Адвокат из Улан-Удэ Олег Викулов в 2019 году решил объявить войну шлагбаумам. Точнее, ООО «Озеро Щучье», которое заведует ими. Иск в суд он подал от своего лица. Но результат касается огромного количества людей. Так что это был по-настоящему народный судебный процесс.

- Мой новогодний подарок людям, - с теплой улыбкой говорит адвокат.



Озеро Щучье признано особо охраняемой природной территорией местного значения – рекреационной местностью (разновидность ООПТ). Это установлено приказом Минприроды Бурятии. Местность обширна - 1516,6 гектара. Решением районных властей к ней отнесены такие природные ресурсы, как само озеро Щучье, побережье, включающее пляжи и зеленую зону. Причем последняя носит какой-то всеобъемлющий характер. С запада и севера озера она представлена лесом. С восточной стороны - степными угодьями, а с южной стороны местные пляжи окаймлены березовой рощей. Полоса побережья, попавшая в эту рекреационную территорию, имеет ширину от 200 до тысячи метров.



- Раньше шлагбаум работал ближе к озеру. В прошлом году приехал, а там появился еще один. Метров за 200 перед старым шлагбаумом, подальше от озера. Однако никто не имеет права препятствовать доступу к водному объекту, если, например, там нет какого-то спецобъекта военного. У каждого гражданина должна быть возможность проехать к водному объекту. Старый шлагбаум был постоянно открыт, но на новом собирали деньги, - рассказал Олег Викулов о ситуации на озере Щучье.



По словам юриста, раньше в том месте был вариант проехать мимо шлагбаума. Видимо, для того и соорудили новый, чтобы плотнее перекрыть доступ, предполагает он.



Разговаривая с работниками, стоявшими у заграждения, Викулов попросил предъявить документы, которые обосновывали бы их действия. Ему показали какой-то общий договор, заключенный между районными властями и ООО «Озеро Щучье».



- Это, по сути, договор аренды. Но ни в одном договоре не могут быть предусмотрены какие-либо ограничения для допуска к водному объекту, - говорит Олег Викулов.



Фирма не стала в суде отрицать, что на дороге работает шлагбаум, ограничивающий свободный проезд, - это было бы наглостью, выходящей уже за все границы.



Хотя бизнесмен Владимир Чойжинимаев и утверждал, что есть еще какой-то другой проезд к озеру, суд указал, что это не оправдывает установку шлагбаумов на проезжей части. Наличие там рекреационной местности тоже не основание для ограничения прав граждан. «И в границах данной местности также должен быть обеспечен беспрепятственный доступ граждан на береговую линию», - разъяснил суд и поставил точку в биографии шлагбаумов.



Иск улан-удэнского адвоката касался не только устранения препятствий на дороге, но и возврата денег, которые тот, как потребитель, заплатил на шлагбауме, а также компенсации морального вреда. Он представил суду квитанции об оплате, но в удовлетворении этих требований суд отказал.



По мнению бурятской Фемиды, улан-удэнец не избрал другой маршрут следования к озеру, а ознакомился с условием проезда и проехал именно в данной точке (где пролегает другой маршрут следования - осталось непонятным. Истец ожидал увидеть карту, схему с ним, но не увидел).



Отношения между Викуловым, миновавшим шлагбаум, и ООО «Озеро Щучье» были провозглашены публичным договором (даже отказ от получения услуг по такому договору не освобождает от их оплаты).



- Я не добровольно заплатил деньги, меня вынудили это сделать, навязали услуги. Свои требования считаю законными и намерен писать кассационную жалобу в Кемерово. Хочу довести это дело до конца, - такова позиция нашего собеседника.



По «щучьему велению»



В течение сезона на Щучку приезжают тысячи людей. В выходной день отдыхающими может быть забита вся пляжная зона – не протолкнуться. Не надо быть великим математиком, чтобы понять, какие солидные суммы собирались у шлагбаума за сезон.



Руководитель ООО «Озеро Щучье» Владимир Чойжинимаев настаивал на том, что плата взимается не за проезд к озеру, а за оказываемые в рекреационной местности услуги.



Расценки на услуги были утверждены, кстати, самим директором ООО. С помощью каких вычислений выведены они - неясно.



Как установил суд, по прейскуранту цен во взимаемую плату в 100 рублей входит предоставление места для парковки одного транспортного средства на сутки. Почему 100, а не 50 рублей? В плату 70 рублей с человека включено: предоставление мусорных пакетов, камера хранения, наличие питьевой воды, освещение пляжа, раздевалки, оказание медуслуг, дежурство спасателей.



Суд сделал вывод, что Олегу Викулову была предоставлена вся информация для выбора услуг, в том числе о стоимости их оказания. Что сказать… Если судьи называют это выбором, тогда весьма странный выбор.



«Оптовый» пакет услуг



- О какой парковке идет речь? По договору (между фирмой и районом. - Прим. ред.) земельный участок фирме не передавался. У меня есть заверенная копия договора, и там указан перечень передаваемого имущества. Как ООО «Озеро Щучье» может предоставлять услуги парковки? - задается вопросом Олег Викулов.



Есть ли у ООО лицензия на оказание медицинских услуг? Адвокат очень сомневается в этом. Упомянутый 70-рублевый «пакет» носит «оптовый» характер. Что мешает разделить услуги и установить для каждой свою цену?



- Считаю это навязыванием сервиса. Одному какая-то услуга нужна, другому нет… Лично я мешки для мусора использую свои и воду. Спасательная вышка должна быть по закону. Разве это можно превращать и услугу? Есть люди, которые не умеют плавать, не заходят в воду - загорают на берегу. Может случиться плохая погода. Когда мы в один день приехали, было холодно. Поэтому не купались, просто посидели и через час уехали. Не воспользовались ни услугами спасателей (даже не видели их), ни раздевалками, ни освещением пляжа, - рассуждает адвокат.



Он полагает, что отдыхающий должен иметь право на выбор - какой услугой ему пользоваться, а какой нет. И намерен продолжать судебную эпопею.



Было бы, кстати, интересно узнать мнение бурятских антимонопольщиков и Росздравнадзора о деятельности ООО «Озеро Щучье».



Но что будет делать ООО, утратив шлагбаумы? Поставит работника с повязкой на руке у дороги? Авто будут просто проезжать мимо него. Примутся ходить по пляжу и приставать к людям: «Вы платили? Предъявите квитанцию». Или применят другой метод? Увидим...



Чудесный конкурс



ООО «Озеро Щучье» и его руководитель Владимир Чойжинимаев достойны более внимательного рассмотрения.



Долгое время в Селенгинском районе существовало муниципальное автономное учреждение «Дирекция рекреационной местности местного значения «Озеро Щучье». Владимир Чойжинимаев был известен в районе как директор МАУ. Учреждение зарегистрировано весной 2006 года и прекратило деятельность летом 2018 года.



ООО «Озеро Щучье» появилось в июле 2017 года, будучи учрежденным... Владимиром Чойжинимаевым. Свежая фирма смело участвует в конкурсе по выбору управляющей компании для рекреационной местности и через пару месяцев триумфально побеждает. «Рекреационный коммерсант» подписывает договор с районом.



МАУ, напомним, еще существовало и было ликвидировано лишь через год. Официальные государственные сайты отмечают, что руководителем ликвидационной комиссии являлся Владимир Чойдонович Чойжинимаев.



Есть в этой истории конфликт интересов или нет, мы говорить не будем. Кто хочет, пусть разбирается сам. Но быстрая победа ООО «Озеро Щучье» в конкурсе вызывает резонные вопросы.



- Считаю, что управление рекреационной местностью должно было продолжить МАУ. Не понимаю, почему в районе решили пойти по другому пути. Сегодня ООО, условно говоря, взимает по 100 рублей. Что мешает завтра взимать уже по 500? - говорит Олег Викулов.



Действительно, что помешает фирме поднять расценки? Следят ли районные чиновники за ситуацией в рекреационной местности? Вряд ли. Иначе истцом, который потребовал от фирмы «Озеро Щучье» прекратить использовать шлагбаумы, был бы Селенгинский район, а не юрист из Улан-Удэ.



Петр Санжиев, «Номер один».